Grupo de ciclismo Rachadores conquista a primeira colocação geral para Botucatu nos Jogos Regionais 2022

A cidade de Botucatu foi muito bem representada na última competição dos Jogos Regionais pela equipe de ciclismo Rachadores. A edição de 2022 aconteceu no interior paulista, em Sertãozinho, com três dias de provas nas modalidades de Velocidade, Resistência e Australiano.

O circuito de velocidade aconteceu no primeiro dia de prova, na sexta-feira, dia 19, e a equipe masculina conquistou duas medalhas de prata na Velocidade Olímpica e na Velocidade Individual. Já no sábado, competiram os grupos feminino e masculino na modalidade Australiana, que é avaliada por pontuação. Mais uma vez os Rachadores garantiram o pódio, com a prata para a equipe masculina e ouro para a feminina.

No domingo, ocorreu a prova de resistência, com a participação de ambas as equipes. As mulheres, mais uma vez, marcaram presença no pódio com o primeiro lugar. Apesar de não estarem no pódio nesta modalidade, o time masculino conquistou o quarto, quinto e sexto lugar.

Na somatória final da competição, os Rachadores ganharam o primeiro lugar das equipes com a equipe masculina e, o segundo lugar, com a equipe feminina.

A equipe dos Rachadores tem chamado atenção em suas últimas participações em competições, tendo conseguido medalhas na última edição do Brasil Ride e do GP Ravelli.

