Grupo Caio patrocina o projeto “Escola com Bola”, para crianças e adolescentes de Botucatu

O projeto gratuito é direcionado a estudantes entre 06 e 17 anos, da rede municipal e estadual de ensino, e será iniciado no mês de maio de 2022. As inscrições estão abertas de 18 a 29 de abril, preenchendo o formulário disponível por meio de QR Code.

O Grupo Caio segue comprometido em ações de responsabilidade social que beneficiam seus colaboradores e familiares, bem como a comunidade no qual está inserido.

Um dos projetos é o Escola com Bola, que visa proporcionar aos participantes, por meio do esporte futebol, o desenvolvimento em diversos aspectos. O esporte é uma ferramenta que permite ir muito além da evolução esportiva. Há o cuidado com a saúde física e emocional, o exercício da empatia, respeito, resiliência e cooperação. Em resumo, no projeto são difundidos valores sociais por meio do trabalho em equipe, contribuindo para a formação de cidadãos melhores, mais conscientes de seu papel na sociedade, promovendo assim um futuro melhor.

A realização de projetos como esse só é possível com a aliança de iniciativas público-privadas, por isso o Escola com Bola recebe o apoio da Caio, que aporta financeiramente no projeto com base nos termos da Lei FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do uso da renúncia fiscal do Imposto de Renda.

Para que esse subsídio seja possível, o projeto precisa estar ligado a entidades aprovadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), atributo conferido ao Instituto Ruach, que irá gerir o projeto.

A Secretaria Municipal de Educação e a Diretoria de Ensino Estadual também terão participação fundamental no cotidiano do projeto, divulgando as inscrições e acompanhando a evolução e rendimento escolar dos alunos. O projeto contará com psicólogos e assistentes sociais da rede pública, apoiando os participantes que necessitem de acompanhamento especializado.

Os seis campos onde serão realizados os treinos receberam revestimento de grama sintética doada pela Caio. O restante da estrutura coube à Secretaria de Esportes de Botucatu providenciar, para que os locais ficassem de acordo para receber os alunos.

Quem pode participar do projeto

O projeto Escola com Bola é direcionado a crianças e jovens entre 6 e 17 anos, de quaisquer gêneros, residentes em Botucatu, matriculados em escolas da rede municipal e estadual de ensino.

Vagas e bairros onde o Escola com Bola será realizado

Está previsto o atendimento de até 1000 crianças e adolescentes, divididos em quatro categorias, separadas por faixas etárias, em seis diferentes polos, localizados nos bairros: Comerciários, Cachoeirinha, Caimã, Jardim Itamaraty, Santa Maria, Vitoriana.

Para participar do Escola com Bola o estudante deve:

1- Ter a idade entre 6 e 17 anos;

2- Estar matriculado na rede municipal ou estadual de ensino;

3- Residir em Botucatu, em algum dos polos localizados nos bairros: Comerciários, Cachoeirinha, Caimã, Jardim Itamaraty, Santa Maria, Vitoriana;

4- Se encaixar em uma das categorias: Sub 8; Sub 11; Sub 14; Sub 17.

Passo a passo para se inscrever e participar do projeto Escola com Bola

A inscrição é on-line (por celular ou computador); Período para inscrições: de 18 a 29 de abril. (não haverá prorrogação, por isso não deixe para depois!); Quem deve realizar a inscrição: pais ou responsáveis da criança / jovem; A inscrição é feita por uma ficha que pode ser preenchida no celular ou computador;

Para acessar a ficha de inscrição aponte a câmera do celular para o QR Code ao lado ou pelo link:

https://botucatu.demandanet.com/smerp2010/projeto_escola_bola/inscricao/

TODOS os dados devem ser preenchidos para que a inscrição seja válida.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Quando atingir o número de vagas disponíveis, os próximos inscritos ficarão em uma lista de espera. A lista dos participantes sairá imediatamente após a efetivação da inscrição.

Alguém do projeto irá entrar em contato com os inscritos para passar um dia e horário para o pai, mãe ou responsável ir até o campo escolhido na inscrição (próximo de casa), para assinar a autorização de participação, fundamental para que o inscrito participe do Projeto.

Para se manter no Projeto, participar de campeonatos internos e de outras competições, o aluno deve ter bom rendimento escolar, não faltar às aulas (da escola e do projeto), respeitar os professores, prezar pela conservação dos materiais usados nos treinamentos, dentre outras regras.

Lançamento do Projeto Escola com Bola

Está programado para o dia de 21 de abril, feriado de Tiradentes, o jogo que simboliza o início das atividades do Escola com Bola – Pontapé Inicial. O evento será realizado no campo do bairro Comerciários e estão confirmadas autoridades políticas, da educação e do esporte da cidade de Botucatu, além de representantes do Grupo Caio, Instituto Ruach e CMDCA, no campo dos Comerciários, às 10h00 da manhã.

Compartilhe esta notícia