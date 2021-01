Governo de São Paulo anuncia campeonato de jogos eletrônicos

Campeonato integra calendário oficial da Secretaria de Esportes. Inscrições estarão abertas de 10 a 29/1

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo organiza, de 6 a 28/2, a primeira edição do São Paulo Jogos de e-Sports, torneio inédito no âmbito do Governo de São Paulo, voltado ao crescente setor dos jogos eletrônicos.

A competição contempla dois games: Fifa e Free Fire, com inscrições abertas a partir do dia 10 até 29/1 pelo site https://www.spjogosdeesports.com.br/, onde também estão disponíveis o regulamento, programação e outros detalhes sobre a disputa.

O campeonato é totalmente online e gratuito para todos os estudantes do estado de São Paulo acima de 14 anos. No Fifa 21, serão 128 jogadores divididos em 32 grupos de quatro jogadores, enquanto no Free Fire serão 1296 equipes (com quatro a seis participantes) em 108 grupos com grupos de 12 equipes.

Durante esse período (10/1 a 29/1), o time faz a pré-inscrição, que passa por uma análise para verificar se todos estão dentro das regras do regulamento, para somente então ser confirmada. Após este prazo, a equipe poderá verificar o status de sua inscrição no site. A MVP Network é parceira do Governo do Estado na realização dos São Paulo Jogos de e-Sports.

O Secretário de Esportes do Estado, Aildo Ferreira, comentou a realização inédita do torneio. “Como gestores públicos, temos de estar atentos à sociedade, a todo o mercado que envolve o esporte no Brasil e em todo o mundo. Os esportes eletrônicos crescem em níveis impressionantes e o Governo de São Paulo não poderia se furtar a realizar um torneio neste segmento”, concluiu.