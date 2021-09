Governo autoriza volta do público aos estádios de São Paulo

Medida será válida a partir de 4 de outubro, com capacidade para 30% da ocupação

O Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo autorizou a volta do público nos estádios de futebol a partir do dia 4 de outubro.

A capacidade será limitada para 30%, com o cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19. Após o dia 16 de outubro a capacidade será ampliada para 50%.

Para o ingresso nos estádios, os clubes devem exigir um comprovante com esquema vacinal completo, ou seja, duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou dose única da Janssen.

Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal, deverá ter tomado ao menos uma dose de vacina e apresentar um teste negativo com validade de 48h para os do tipo PCR ou 24h para os testes de antígeno. O uso de máscara é obrigatório em todos os setores do estádio.