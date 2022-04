Goleada brasileira em altitude, classificação peruana e frustração chilena e colombiana

As Eliminatórias Sul-Americanas chegaram ao final, surpreendendo alguns prognósticos iniciais da competição, inclusive os do site do Wincomparator, especialista em previsões de futebol. No começo, Colômbia e Chile eram duas equipes com uma boa avaliação também por parte das casas de apostas, mas falharam redondamente.

Brasil e Argentina honraram seus estatutos e já tinham a classificação confirmada, enquanto o Uruguai sofreu mais para se classificar, não surpreendendo tanto. Porém, a classificação do Equador e a vaga na repescagem do Peru foram as grandes novidades, principalmente se compararmos a qualidade técnica de outras seleções que ficam de fora, como Chile e Colômbia.

A presença peruana na repescagem, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Austrália e Emirados Árabes Unidos, veio logo aos 4 minutos do primeiro tempo com um gol do centroavante Lapadula, e foi confirmada aos 41 minutos da mesma etapa com o gol de Yotún, 2 a 0 diante de um Paraguai que não almejava mais nada.

Frustração para a Colômbia, que venceu a Venezuela fora de casa por 1 a 0, gol de James Rodríguez, e que precisava de um tropeço dos peruanos. Já o Chile não fez nem sua parte, já que a equipe perdeu em casa para o Uruguai por 2 a 0, com gols de Luis Suárez e Valverde.

Já classificados, Brasil, Argentina e Equador jogaram para cumprir o calendário. O Brasil foi até a altitude golear a Bolívia por 4 a 0, com destaque para Richarlison, autor de dois gols. Tal como o Brasil que ainda estabeleceu um recorde de 45 pontos, a Argentina termina a competição de forma invicta, graças a um empate em 1 a 1 com o Equador em Guayaquil.

Definidos os classificados e representantes sul-americanos na repescagem, o próximo passo é o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que acontecerá na sexta (01/04) às 13h no Qatar. Nesse sorteio, o destaque vai para a ausência da Itália, campeã da Europa que não estará presente na segunda Copa consecutiva.

