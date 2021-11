Ginasta botucatuense Yasmin Maia é campeã estadual na Ginástica Rítmica

A Ginástica Rítmica botucatuense mais uma vez deu show em uma importante competição. Nos dias 19, 20 e 21 de novembro, foi realizada a Copa Estadual de Ginástica Rítmica, organizada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

O destaque da competição, que ocorreu no formato online, foi mais uma vez a atleta Yasmin Maia, que venceu na Categoria Infantil – aparelho Bola nível Avançado.

Isadora Gabriel e Bruna langeli também se destacaram e conseguiram a medalha de bronze na categoria Pré-infantil – aparelho Mãos Livres e na categoria Sênior – aparelho Fita.

“Foi uma competição de alto nível e que demonstrou estarmos entre os melhores do Estado. É um trabalho de muitos anos que vem sendo realizado com muito empenho e que a cada competição é coroado. Parabenizo toda a equipe”, comemorou Karen Galli, treinadora da equipe botucatuense de Ginástica Rítmica. A equipe é formada por alunas do Projeto Bethel, instituição conveniada com a Secretária de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

Outras atletas botucatuenses participaram da competição e conseguiram os seguintes resultados:

Categoria Pré-infantil – aparelho Mãos Livres

Isabela Reis – 18º lugar

Olívia Godoy Ignácio – 19º lugar

Beatriz Bebiano – 26º lugar

Categoria Infantil – aparelho Bola iniciante

Lauren Bruder Iachel – 10º Lugar

Categoria Juvenil – aparelho Massas

Bruna Keller – 6º lugar

Giovana Bozoni – 19º lugar

Stefani Honório – 18º lugar





