Futsal feminino de Botucatu/Unicesumar estreia neste sábado (10) pela Copa Estadual Paulista

Partida será em casa, no Heróis do Araguaia, contra Jaú

Depois de um ano e 4 meses longe das competições, em virtude da pandemia da covid-19, a equipe de Futsal feminina de Botucatu/Unicesumar volta às quadras neste sábado (10).

A partida, válida pela Copa Estadual Paulista, será contra Jaú, às 19h30, no Complexo Esportivo Prof. Osni Bertotti Leme (Araguaia), em Botucatu.

Na oportunidade, as atletas irão apresentar o novo uniforme da equipe.

A presença do público não será permitida, mas a torcida poderá acompanhar o jogo através das transmissões on-line.

O retorno é um misto de sentimentos, expõe o técnico do grupo, Bruno Soler. “Estamos felizes e orgulhosos por disputar uma competição desse nível, podendo representar a cidade que amamos; ansiosos pela estreia e confiantes no trabalho que estamos fazendo todas as semanas”, detalha.

Conforme ele, o adversário é forte, mas será possível realizar um bom jogo. “Contamos muito com a torcida botucatuense, mesmo que on-line, apoiando a nossa equipe”, destaca.

Confira as convocadas:

01 – Monique Palmiero (goleira)

02 – Samira de Souza (pivô)

05 – Nicole Zanluchi (fixa)

07 – Vanessa Oliveira (ala)

08 – Gil Alves (ala)

09 – Luh Burgarelli (ala)

10 – Letícia Rafaela (ala)

11 – Bianca Peres (pivô)

12 – Michelle Silveira (goleira)

13 – Renata Campos (fixa)

14 – Débora Oliva (ala)

16 – Ketelin Carvalho (goleira)

17 – Miriam Santana (pivô)

18 – Michelle Ferreira (fixa)

20 – Jasminy Caroline (pivô)

Proteção a covid – Todas as medidas preventivas serão seguidas antes, durante e depois da partida, inclusive testes.

Saiba mais – Botucatu faz parte do grupo B do Campeonato e disputará mais quatro jogos nesta fase:

– 24/07 contra Pirajuí

– 31/07 contra Itaí

– 07/08 contra Marília

– 28/08 contra Vera Cruz

As quatro melhores equipes classificam-se para a série ouro. As outras seguem para a série prata.

Esta será a primeira vez que a equipe disputará a Copa, que é uma realização da LDNF.