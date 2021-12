Futsal Feminino de Botucatu/Unicesumar joga semifinal da Série Prata neste sábado (04) em casa

Partida será a final regional e terá a entrada liberada para o público

O time de Futsal Feminino de Botucatu/Unicesumar enfrenta, neste sábado (04), Pirajuí pela semifinal da Série Prata da Copa Estadual Paulista 2021. A partida será às 19h30, no Ginásio Municipal Gov. Mário Covas (Paralímpíco) e conta com o apoio da torcida, já que, seguindo todas as medidas preventivas no combate à covid-19, a entrada ao público será liberada.

Considerado como a Final Regional, o jogo conta com uma equipe que vem de ótima campanha:

PRIMEIRA FASE

Botucatu 2 x 6 Jaú

Botucatu 8 x 4 Pirajuí

Itaí 8 x 4 Botucatu

Marília 2 x 1 Botucatu

Botucatu 8 x 2 Vera Cruz

SEGUNDA FASE (Série Ouro)

OITAVAS DE FINAL

Araraquara 6 x 0 Botucatu

SEGUNDA FASE (Série Prata)

OITAVAS DE FINAL

Itaí 5 x 7 Botucatu

QUARTAS DE FINAL

Futfera 2 x 3 Botucatu

SEMIFINAL

Botucatu x Pirajuí

Para o técnico Bruno Soler, voltar às quadras de Botucatu com a presença do público, em uma semifinal, sem dúvidas, é uma oportunidade de ouro. “A torcida é o nosso sexto jogador. Certamente fará grande diferença na partida, assim como aconteceu nos Jogos Regionais em 2019. Aguardamos por todos os botucatuenses”, convida.

Segundo ele, chegar até aqui, em um momento de pandemia, após tantas incertezas e pausas já é uma grande conquista. “Independente do resultado, nossas atletas já são campeãs”, finaliza.

O time conta com o apoio da Prefeitura de Botucatu, da Secretaria de Esportes e de vários patrocinadores.

