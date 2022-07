Futsal feminino de Botucatu promoverá arraiá em prol ao time

Evento será realizado no dia 09 de julho no Bola Total

Quem gosta de um bom arraiá, já separa o traje, avisa o cumpadi e a cumadi e se organiza para não perder o 1º arraiá da equipe de futsal feminino de Botucatu / PMB / Instituto Suman / Unicesumar.

O evento será realizado no dia 09 de julho, no Bola Total Futebol Society, das 12h às 18h. Haverá música ao vivo, comidas típicas, quadrilha, bingo beneficente em prol as atletas e muita diversão.

O Bola Total está localizado na rua Antonio Amando de Barros, 197 – Vila Cidade Jardim. A entrada é gratuita.

O time está em busca de doações para prendas. Interessados devem contato o técnico Bruno Soler por meio do telefone (14) 99739-3670.

