Futsal Feminino de Botucatu está na final da Copa Paulista

No último sábado, o Futsal Feminino de Botucatu garantiu a vaga para a final da Copa Estadual Paulista e o título simbólico regional.

Jogando em casa, no Ginásio Paralímpico, a equipe venceu o time de Pirajuí por 7 a 6. Os gols foram marcados por Bianca (3), Vanessa (2) e Gil (1).

No primeiro tempo, Botucatu chegou a abrir 4 a 1, mas Pirajuí diminuiu e o primeiro tempo terminou em 4 a 3 para as botucatuenses.

Na volta, as visitantes viraram o jogo para 5 a 4. Botucatu empatou, mas Pirajuí voltou a ficar na frente até que, faltando 4 minutos para a partida acabar, as donas da casa deixaram tudo igual de novo. A vitória veio com menos de um minuto para o apito final. Esta é a primeira participação da equipe no Paulista. O adversário de Botucatu na final sairá da partida entre Campinas e Pinhal, que acontece nesta segunda-feira, 06

Compartilhe esta notícia