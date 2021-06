Futsal de Botucatu tem partida decisiva pela Copa Paulista na noite desta terça-feira, 08

Após grande apresentação contra a equipe de Indaiatuba, a AAB Futsal tem na noite desta terça-feira, 08, mais uma decisão na busca pela classificação para os play-offs da Copa Paulista 2021. A Botucatuense enfrenta o Brutus Futsal, da cidade de Limeira.

A partida acontece às 19 horas, no Complexo Esportivo Mário Covas Jr., e que devido a pandemia e aos protocolos de saúde, acontecerá de portões fechados.

Em caso de vitória, a Veterana ainda não garante a classificação, porém, dará um passo muito importante para isso. Hoje a equipe está na quarta colocação do grupo A, com quatro pontos, seguida de perto por Indaiatuba e Araraquara, ambas ainda com chances de classificação.

Eduardo Assis, o Dú, goleiro da AAB, falou sobre a expectativa para a partida.

“Vamos para mais uma decisão e por isso precisamos impor nosso jogo desde o início. A vitória veio no último jogo, mas a evolução da equipe já vinha acontecendo durante a competição. Estamos em um crescente no campeonato, melhorando a cada partida. Esperamos manter a mesma intensidade e boa atuação da nossa última apresentação, e com isso conquistar os três pontos que nos deixarão ainda mais próximos da classificação”, disse.

A página Esporte em destaque no Facebook fará a transmissão do jogo ao vivo. A TV ALPHA transmite no canal 8 net/claro.