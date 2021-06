Futsal de Botucatu consegue vaga nas quartas de final na Copa da Liga Paulista

AAB Botucatu agora encara o time de Taubaté na próxima fase

O Futsal de Botucatu garantiu na noite deste sábado, 19, uma vaga nos play-offs da Copa da Liga Paulista de Futsal 2021. A classificação veio apesar da derrota em casa para o time Pulo Futsal por 1×0.

A vaga no nesta fase da competição não vinha desde 2019, quando teve início o projeto do futsal profissional em Botucatu. O empate entre Tempersul Dracena e Uniara/Fundesport ajudou o time de Botucatu.

O Pulo Futsal Campinas, atual vice-campeão da LPF, está invicto e foi líder do Grupo A, com seis vitórias em seis jogos. Agora nas quartas de final a Veterana encara Taubaté, primeira colocada do grupo B.

Informações da assessoria