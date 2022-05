Final da Champions League 2022 contara com vários brasileiros

As semifinais da Champions League 2021-2022 ficou marcada por dois times espanhóis. Primeiro pela presença da modesta equipe do Villarreal, eliminada pelo poderoso Liverpool. Segundo, pela classificação quase inesperada do Real Madrid, que esteve em desvantagem durante toda a eliminatória contra o Manchester City, e acabou empatando no tempo extra do jogo de volta, virando em 5 minutos!

Começando a trajetória das semifinais pelo Liverpool, o jogo de ida foi ganho em Anfield facilmente por 2 a 0. Foi apenas no Estádio de la Cerámica que o mítico time inglês se assustou, vendo os espanhóis empatarem no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Liverpool virou o jogo para 2 a 3. Fabinho fez o primeiro gol e os Reds tiveram um segundo tempo mais tranquilo.

Além de Fabinho, Alisson e Firmino são os brasileiros que terão a ocasião de conquistar pela segunda vez a Champions, depois de 2019, e será a terceira final dos três internacionais da Seleção Canarinha, depois no ano anterior, em 2018… para o Real Madrid! Memórias ruins para os Reds, porém, segundo as melhores casas de apostas de acordo com o portal Sportytrader, o time de Alisson é favorito. Por exemplo, a Betano oferece 1.62 pela conquista dos Reds, contra 2.32 dos Merengues.

O Real Madrid, que por sua vez vai somando viradas épicas, a última pode de fato ser qualificado como milagre! No minuto 44 do 2° tempo o Real Madrid perdia a eliminatória por 2 gols, até que o jovem Rodrygo, formado no Santos, apareceu. Recuando ao jogo de ida, o time espanhol esteve sempre em desvantagem, até o resultado se fixar em 4 a 3. Gabriel Jesus tinha feito o segundo do Manchester City, enquanto Vinicius Jr. fez também o segundo do Real Madrid.

No jogo de volta, então, os Citizens fizeram um gol ao minuto 28 do segundo tempo, que lhes dava bastante conforto na eliminatória, já que o time merengue parecia impotente e o City estava constantemente mais perto de fazer o segundo gol. Isso aconteceu pouco depois de Rodrygo entrar, só que o herói da noite decidiu nos minutos 45 e 46 do 2° tempo que o lendário blanco não dormiria tão cedo. Eliminatória empatada, depois de estar perdendo durante 179 minutos. Houve prorrogação, e 5 minutos depois do começo, Benzema fez o gol da virada de pênalti.

Ninguém esperava essa reação do time merengue, mas a verdade é que tanto Vinícius Jr. como Eder Militão jogarão sua primeira final continental europeia, ao lado dos experientes Marcelo e de Casemiro, que disputaram 4 finais, todas ganhas. O que é mau sinal para o Liverpool. Porém, como foi dito, o Liverpool é o favorito segundo a Betano. Talvez seja aconselhável a quem quiser apostar proteger a sua aposta graças ao bônus da Betano, explicado em detalhes no site Sportytrader.

A grande final somente acontece no fim do mês, no dia 28 de maio, no Parque dos Príncipes de Neymar. Talvez o favoritismo possa se inverter, não deixando de ser verdade que desde as oitavas de final, o Real Madrid nunca foi o favorito e acabou ganhando sempre as eliminatórias. O PSG foi sua primeira vítima, seguindo-se do Chelsea nas quartas de final e finalmente o Manchester City. Todas eram as favoritas e acabaram reconhecendo a superioridade do clube do Real Madrid.

