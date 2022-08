Fifa antecipa o início da Copa do Mundo do Catar 2022

A Fifa recentemente divulgou que vai antecipar um pouco o início da Copa do Mundo 2022 que vai acontecer no Catar. Sem alterar o cronograma do restante do evento, a Copa do Mundo segue dentro do esquema, apenas alterando um pouco o jogo de partida para conciliar o show inicial. Veja como está a organização da Copa do Mundo e quando serão os jogos do Brasil na competição.

Fifa antecipa início da Copa do Mundo para atender a antigo protocolo

Na última quinta-feira, a FIFA bateu o martelo em relação a antecipação da Copa do Mundo 2022, o que estava em jogo era a antecipação da partida entre Equador e Catar, anfitriã da casa. Anteriormente o jogo entre ambas equipes era para acontecer no dia 20 de novembro, sendo o 3º jogo do dia, depois das partidas de Holanda x Senegal e de Inglaterra e Irã. Com isso, o show de abertura, que geralmente ocorre antes no início da Copa, aconteceria apenas após o 3º jogo.

Em uma reunião de Gianni Infantino e do Bureau do Conselho da FIFA, órgão formado pelos presidentes das 6 confederações continentais, a decisão da alteração da data do jogo do Catar e Equador foi alterada. Agora o jogo entre Catar x Equador, acontecerá no dia 20 de novembro às 13h (horário de Brasília) no estádio Al Bayt. Adiantando em um dia o início da Copa do Mundo e tendo o show de abertura também programado para este dia.

Além desta mudança, o jogo entre Holanda x Senegal, que aconteceria às 7h, passará a ocorrer às 13h (horário de Brasília). Desta forma, por acontecer mais tarde, a partida poderá ter uma maior quantidade de espectadores da Europa e África. A Fifa em um comunicado até reforçou esta decisão unânime do órgão:

“É uma tradição de longa data marcar o início da Copa do Mundo com uma cerimônia de abertura antes da primeira partida, como o time anfitrião ou o campeão vigente, o que tem valor do ponto de vista simbólico, cultural e comercial.“

E como ficaram os jogos do Brasil?

As mudanças feitas no calendário da Copa do Mundo realizadas pela FIFA, apenas alteraram o começo do evento e não adiantaram a agenda inteira de jogos. Os outros jogos do evento, igualmente aos do Brasil, continuarão acontecendo conforme programação já anunciada.

O Brasil, que é o cabeça de chave pertencente ao grupo G, jogará seu 1º jogo contra a Sérvia, onde deve estrear em partida que acontece no dia 24 de novembro, no Estádio Lusail, às 16 horas (horário de Brasília). Junto ao Brasil e Sérvia, as Seleções da Suíça e Camarões completam o Grupo G.

Já pela segunda rodada, o Brasil enfrentará a Suíça em jogo que acontece no dia 28 de novembro, às 13 horas (horário de Brasília),no Stadium 957, situado no Porto de Doha.

A equipe de Tite retorna ao Estádio Lusail para disputar a terceira (e última) rodada da fase de grupos da competição. O duelo de encerramento será contra a Seleção de Camarões, que está programado para acontecer no dia 2 de dezembro, às 16 horas (horário de Brasília).

Entenda como ficou o calendário de jogos da Copa do mundo

Com as novas alterações da Fifa, a Copa do Mundo passará a ocorrer a partir do

dia 20 de novembro, seguindo o protocolo com o evento de apresentação da Copa do Mundo. A fase de grupos da competição, para decidir que vai para as oitavas de final, continuará acontecendo até o dia 2 de dezembro.

As fases finais da competição iniciarão no dia 3 de dezembro, com os jogos das oitavas de final, que irão até o dia 6 de dezembro, já as quartas de final, acontecerão nos dias 9 e 10 de dezembro. O desfecho da Copa do Mundo começará no dia 17 de novembro, entre as equipes que decidem o 3º lugar e a final, ocorrerá no dia 18 de novembro, uma sexta-feira.

