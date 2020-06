Ex-jogador Evair e youtuber Raquel Freestyle são os Embaixadores da LeoVegas para o mercado brasileiro

Desde o começo do ano, a LeoVegas está mostrando sua intenção de consolidação no cenário nacional ao fechar parcerias importantes. A primeira ação foi acertar um contrato de patrocínio com o clube tradicional de futebol, Guarani, visando a disputa do Campeonato Paulista 2020.

Na data da oficialização do acordo com o time de futebol, a empresa sueca do setor de apostas e jogos online também apresentou o ex-jogador Evair como embaixador de sua marca. Ídolo bugrino e palmeirense, o craque também teve uma passagem importante pelo futebol italiano e iniciou a sua parceria com a LeoVegas com participação em um vídeo falando sobre a cultura das apostas.

De acordo com reportagem do iGaming Brazil, ‘LeoVegas Divulga Vídeo de Evair Falando sobre a Cultura das Apostas Esportivas’, a declaração foi a seguinte: “Na Itália e na Europa existe uma cultura muito grande de apostas esportivas. No Brasil, começa a ser regulamentado esse tipo de apostas e eu estou muito feliz em fazer uma parceria com a LeoVegas, que é o Rei da Apostas”.

E, dando sequência ao projeto de ampliação no cenário brasileiro, a empresa anunciou a chegada de Raquel Freestyle ao time de embaixadores. A divulgação da nova parceria ocorreu no mês de maio também em formato de vídeo publicado nas redes sociais da Leo Vegas. “Fala, pessoal. Eu sou a Raquel Freestyle e estou aqui para anunciar uma parceria de peso: LeoVegas, o rei das apostas”, disse a nova representante.

Vale salientar que Raquel é muito famosa na internet e considerada uma das referências brasileiras na modalidade de futebol freestyle devido ao seu talento nato para improvisar com a bola nos pés. Hoje em dia, ela conta com mais de 1,7 milhão de inscritos no seu canal no Youtube e mais de 1,2 milhões de seguidores no seu perfil no Instagram.

“Estamos satisfeitos em contar com o talento de Raquel junto ao Grupo LeoVegas. O comprometimento e a paixão dela pelo esporte são valores que a LeoVegas tem como norte em suas parcerias”, afirmou Thomas Carvalhaes, Country Manager da empresa no Brasil.