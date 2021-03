Everton Alemão, ex-FIB Bauru, é o novo técnico da AAB Futsal Botucatu 

Éverton Alemão será o comandante da AAB Futsal para a temporada 2021. O treinador foi anunciado nesta sexta-feira, dia 05, pela Diretoria da Veterana. Alemão assumirá a equipe a partir de segunda-feira, 08.

Alemão foi atleta da Botucatuense nos anos 98 e 99, conquistando títulos importantes como o Paulista do Interior de 99, Troféu Cidade de SP 99, Copa TV Tem 99, Jogos Regionais 99, entre outros. O técnico assume a Veterana após 5 anos de FIB Bauru.

“Voltar para Botucatu é motivo de orgulho e muita responsabilidade. Sei da representatividade da instituição para a cidade e também para o futsal do Estado. Retorno para o clube que me abriu as portas para o futsal como jogador em 1998 e que fui muito feliz. Agora como treinador espero com o apoio de toda equipe e comissão técnica, conseguir alcançar grandes resultados para a AAB. Agradeço a Diretoria pelo convite e pela confiança no meu trabalho e acho importante destacar o esforço em manter o projeto AAB Futsal em pé, mesmo em tempos tão difíceis que estamos vivendo”, disse Alemão.

Ficha técnica do novo comandante

Everton Carvalho da Silva (Alemão) tem 41 anos

–Atuação como jogador:

1998/99 – AAB Futsal

2000/01/02/03 – Yara Clube de Marília

2004/05/06 – S.E. RCG Garça Futsal

-Atuando como Treinador / Aux. Técnico

2009 – F.A.E. Luiz Antonio – Futsal

2010 – AA FIB Bauru – Futsal

2013/14 – AA Esporte e Vida (Bauru)

2015 – 03/21 – AA FIB Bauru – Futsal