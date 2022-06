Evento beneficente: II Passeio Ciclístico Pró Saúde levará participantes até a Base da Nuvem

O Grupo de Escoteiros Padre Anchieta 027, em parceria com a Associação Comercial Empresarial de Botucatu (ACEB) e Associação Beneficente Arte Real de Botucatu (ABAR), promoverá o “II Passeio Ciclístico Pró Saúde”.

Trata-se de um evento beneficente, com parte da renda destinada para a Oncologia Infantil do Hospital das Clínicas da da Faculdade de Medicina de Botucatu. O evento está agendado para o domingo, dia 31 de julho.

A saída será no Ginásio Municipal de Esportes (fundos), com concentração a partir das 07h30 e largada às 08h00. A distância do percurso será de 10km (Ginásio até a Base da Nuvem e volta ao Ginásio).

A organização colocará dois pontos de hidratação para os participantes. Haverá Kit de Participação e sorteio de brindes no local.

Inscrições pelo link abaixo:

https://www.atletis.com.br/evento/ii-passeio-ciclistico-pro-saude-6514

Clique e veja o percurso no link https://www.strava.com/routes/2877367863334601904

Serviço

Local: Ginásio Municipal de Esportes (fundos)

Concentração: 07h30

Largada: 08h00

Distância: 10km (Ginásio / Base da Nuvem / Ginásio)

Pontos de hidratação: Km 5,0 e Km 10,0

Kit de Participação

Sorteio de brindes no local

