Eternizado: botucatuense Zé Maria ganhará busto na sede do Corinthians nesta quinta-feira, 11

Super Zé: símbolo da raça corintiana

Maior esportista nascido em Botucatu e um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Zé Maria vai ganhar um busto de bronze no Parque São Jorge. A homenagem do Corinthians ao ex-lateral direito vai acontecer nesta quinta-feira, dia 11, às 11 horas, na sede do clube social.

A data não foi escolhida à toa, afinal, o Super Zé, como é conhecido, completará 51 anos de sua estreia pelo Timão justamente neste dia. A cerimônia será acompanhada por amigos e familiares do craque.

Zé Maria ganhou a alcunha de o símbolo da raça corintiana, por sua devoção a uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro.

Ele nasceu em Botucatu no dia 18 de maio de 1949 (idade 72 anos), tendo jogado na AAF, Portuguesa e Corinthians. Zé Maria esteve na campanha do tri-mundial pelo Brasil em 1970 no México e foi titular na Copa da Alemanha em 1974.

Zé Maria será o 11º jogador a ser eternizado pelo Corinthians. A lista tem Neco, Luizinho, Cláudio, Baltazar, Sócrates, Rivellino, Teleco, Marcelinho Carioca e Ronaldo Giovaneli.

Com a camisa alvinegra, Zé Maria disputou 598 jogos, marcou 17 gols e conquistou quatro títulos Paulistas: 1977, 1979, 1982 e 1983.

Informações do Acontece Botucatu e Gazeta Esportiva

Compartilhe esta notícia