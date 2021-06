Estádios brasileiros que receberão as partidas da Copa América

Nos meses de junho e julho, o Brasil vai receber os 28 jogos correspondentes a fase de grupos, quartas de final, semifinais e a grande decisão da Copa América. Inicialmente, a competição aconteceria em conjunto na Argentina e Colômbia. Todavia, a Conmebol acabou por confirmar a realização do torneio novamente no Brasil.

Em 2019, o país foi a sede do campeonato e se sagrou campeão. Agora, cinco estádios servirão de palco para os confrontos envolvendo as seleções participantes. Ao todo, dez equipes estão separadas em dois grupos. O Grupo A conta com Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, enquanto o Grupo B é formado por Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Sendo assim, as seleções atuarão na Arena Pantanal (Cuiabá), no Estádio Mané Garrincha (Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos (Rio de Janeiro), no Maracanã (Rio de Janeiro) e no Estádio Olímpico Pedro Ludovico (Goiânia).

A grande final vai acontecer no histórico estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 10 de julho. Enquanto a disputa pelo terceiro lugar acontecerá um dia antes no Mané Garrincha, no Distrito Federal.

Sedes dos jogos do Brasil na fase de grupos

O Brasil inicia a campanha de defesa do título da Copa América contra a Venezuela, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na sequência, o time comandado por Tite vai enfrentar o Peru no Nilson Santos, popularmente conhecido como Engenhão, no Rio.

A seleção ‘folga’ na terceira rodada e volta a campo para medir forças com a Colômbia novamente no Engenhão. E Neymar, Marquinhos e companhia fecham a participação na primeira fase no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, diante do Equador.