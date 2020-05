Estádio de Rubião Junior começa a receber grama sintética

Prefeitura de Botucatu iniciou nesta terça-feira, 19, a instalação do gramado sintético no Estádio Severino de Almeida, no distrito de Rubião Júnior.

Através de uma parceria com a Construtora Pacaembu, a Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida proporcionará as crianças, adolescentes e atletas do bairro Jardim Botucatu essa nova opção de lazer e prática esportiva.

“Este é mais um local da nossa Cidade revitalizado para ser uma alternativa de crescimento saudável e entretenimento das nossas crianças. O espaço já está recebendo os tapetes de grama sintética e também já possui um sistema especial de drenagem. Com certeza será muito utilizado após essa pandemia”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

Ao todo, o campo do Estádio Severino de Almeida possui dimensões de 93x63m, e também estará disponível para as disputas dos campeonatos de futebol amador em Botucatu.

“Acreditamos quem em algumas semanas o local já esteja totalmente pronto. Agradeço a ajuda dos nossos servidores da Secretaria de Infraestrutura, que também estão nos ajudando neste trabalho”, finaliza Geraldo Pupo, Secretário de Esportes.

Severino de Almeida

O Estádio em Rubião Júnior homenageia Severino de Almeida, que nasceu em 18 de maio de 1941, na cidade de Brotas. Casado com Elvira Conte de Almeida e pai de sete filhos, instalou-se em Botucatu, no Distrito de Rubião Júnior, em 1976 para trabalhar na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Mais tarde trabalhou como vigilante do Banespa e juntamente com sua família foi um dos primeiros moradores da Vila Formosa.

Foi um grande apaixonado pelo futebol e atuou como técnico e diretor no Esporte Clube de Rubião Júnior, Associação Atlética Rubião Júnior e Esporte Clube Cruzeiro do Sul. Sempre incentivou para que a comunidade, no sistema de mutirão, construísse o atual campo de futebol do Distrito, o qual merecidamente recebeu seu nome. Faleceu em 22 de abril de 1998, deixando saudades aos seus familiares e amigos.