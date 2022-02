Esporte está com inscrições abertas para o Campeonato de Futebol Série C de Botucatu

Já estão abertas as inscrições para o Campeonato de Futebol de Campo Série C, organizado pelo Departamento de Futebol e Futsal da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção de Qualidade de Vida de Botucatu.

As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente na Praça da Juventude, ou através do e-mail [email protected] contendo as seguintes informações: Campeonato/Categoria para o qual está se inscrevendo; nome da equipe e nome e telefone de contato do responsável pela equipe.

As inscrições seguem até o dia 31 de março. O Congresso Técnico será no dia 7 de abril e o início do campeonato está previsto para o dia 1º de maio.

Somente serão aceitas inscrições de equipes de Botucatu.

Mais informações:

Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Felix Diniz 1585 – Vila Auxiliadora (Ginásio Municipal Mario Covas Junior)

Telefone: (14) 3811-1525



Praça da Juventude

Avenida Mário Barberis, 410 – Cohab I

Telefone: (14) 3811-1458

