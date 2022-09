Esporte abrirá inscrições para o Programa Bolsa Atleta

Benefício será destinado para atletas de alto desempenho, que moram na Cidade e representam Botucatu em competições esportivas.

A partir do dia 12 de setembro, a Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida abrirá inscrições para o Programa Bolsa Atletas. O projeto de lei, de autoria do Vereador Sargento Laudo, nasceu a partir da iniciativa de um atleta de alto rendimento de Botucatu, Paulo Ramal, que representa a Cidade em competições de atletismo.

Há anos Paulo busca uma forma de conseguir continuar treinando de forma intensa e ter uma renda.

“Para quem é atleta e quer ter resultados em competições de alto nível, precisa de dedicação nos treinos. E para isso, o Bolsa Atleta é fundamental, porque eu não preciso trabalhar diariamente e ainda ter energia para treinar no final do dia. Isso acaba interferindo no desempenho, diminuindo os resultados”, salientou Paulo Ramal.

Com a lei que regulamenta o Bolsa Atleta, a Prefeitura passa a destinar R$ 120 mil por ano para o pagamento de uma bolsa para que atletas que morem em Botucatu e representem a Cidade em competições esportivas. Os interessados têm até 30 de setembro para apresentar a documentação necessária no Setor de Protocolos da Prefeitura de Botucatu.

De acordo com o edital, publicado no Diário Oficial, o Bolsa Atleta prevê ajuda de custo a atletas de alto rendimento, visando o cumprimento do plano de treinamento, competições e manutenção de carreira. São consideradas modalidades esportivas ou paradesportivas que integram o programa dos Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos ou Jogos Parapanamericanos.

Ao todo, serão 30 bolsas, sendo 10 para a categoria nacional ou internacional e 20 para regional ou estadual.

Confira os requisitos necessários para concorrer a uma bolsa e quais os documentos devem ser apresentados:

https://www.botucatu.sp.gov.br/portal/diario-oficial/ver/159871

A análise da documentação ocorrerá entre 3 e 14 de outubro e a divulgação dos primeiros resultados será em 18 de outubro.

Informações:

Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Felix Diniz 1585 – Vila Auxiliadora (Ginásio Municipal Mario Covas Junior)

Telefone: 3811-1525

