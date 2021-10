Esporte abre chamamento público para desenvolvimento de modalidades em Botucatu

A Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida abriu um chamamento público para a contratação, por meio de termo de colaboração, de instituições que atuem no desenvolvimento de modalidades desportivas, recreativas e que contemplam a promoção da qualidade de vida.

O chamamento visa à participação dessas instituições na ministração das modalidades futsal masculino, futsal feminino, handebol, skate e atletismo PCD.

Todos os detalhes e regras do chamamento, bem como os prazos estão contidas na publicação do Diário Oficial, presente no link https://www.botucatu.sp.gov.br/uploads/diario_2021342616296c9a0f370ac13ae39db53021cad428ee.pdf.

Mais Informações:

Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Félix Diniz, s/n – Jardim Ipiranga

Telefone: (14) 3811-1528