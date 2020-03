Espaço Elo continua com suas atividades de forma virtual

A Academia Espaço Elo enfatiza que neste momento de enfrentamento do covid-19, permanece com suas portas fechadas, conforme estabelecido pela Prefeitura. Porém, esclarece que continua com atividades virtuais.

Professores estão realizando lives todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 9h00. Todos os professores estão mandando treinos individualmente para cada aluno.

O “Personal Online” é um serviço muito importante nesse momento. Acesse as redes sociais do Espaço Elo, Instagram e Facebook e fique por dentro.

“Os professores e nossa fisioterapeuta Mariana Mattos, estão fazendo vídeo-aula aos alunos em casos específicos. Nosso compromisso é ainda maior nos momentos de dificuldades. E lembramos a todos, apoiando o Sistema de saúde Municipal, fique em casa, para em breve estramos juntos celebrando a vida”, disse o Professor Beto Pavão, um dos diretores do Espaço Elo.

Espaço Elo – Você completo