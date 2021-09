Escola Dom Lúcio participa do Agita Galera em Botucatu

A Escola Estadual Dom Lúcio Antunes de Souza em ação conjunta com a Diretoria de Ensino e Diretoria de Esporte Municipal de Botucatu promoveram nessa manhã de quarta-feira (01), o Agita Galera 2021.

Com a participação dos alunos e professores e seguindo devidamente todos protocolos de segurança e saúde, eles iniciaram as atividades fazendo alongamento na escola e em seguida com uma caminhada até o Parque Municipal, onde praticaram vários exercícios físicos individuais e fizeram trilhas no parque, monitorado pelo Professor Mário Augusto Vasques, promovendo uma reflexão sobre a importância da atividade física, alimentação saudável e manutenção da saúde.

“A proposta está apoiada na filosofia que defende a garantia de melhor qualidade de vida por meio da pratica diária de pelo menos 60 minutos de atividade física”, pontuou o Professor Mário.

O Programa Agita Galera é um mega programa, intersetorial em múltiplos níveis, desde 1997 combate o sedentarismo e promove o estilo de vida ativo, aumentando o nível de conhecimento da população sobre a importância da adoção de um estilo de vida ativo para a saúde, melhorando o envolvimento da população com a prática de atividades físicas em seu dia a dia.