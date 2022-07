Equipe de natação da AAB conquista 18 medalhas na Copa São Paulo de Natação de Inverno

A equipe de natação da Associação Atlética Botucatuense (AAB) faturou 18 medalhas na Copa São Paulo de Natação de Inverno. O evento foi realizado no último fim de semana, no Complexo Esportivo Pedro Dell Antonia, em Santo André.

Foram cinco medalhas de ouro, sete de prata e seis de bronze. A competição reuniu mais de 500 nadadores de várias cidades e 38 entidades, sendo considerada uma das mais disputadas pelo alto nível técnico dos atletas.

A AAB levou 25 nadadores no masculino e feminino com idade de 10 a 23 anos. De acordo com o coordenador e técnico da AAB, Miguel Antunes, o resultado foi excelente.

“Tivemos um grande espírito de grupo e somamos vários resultados expressivos além de uma evolução bastante significativa”, disse.

Na classificação do feminino, a AAB ficou em 11º lugar, no masculino, 10º lugar e na classificação geral na 12º colocação. Na última Copa São Paulo que o Clube participou, em 2019, a equipe ficou em 22⁰ lugar com apenas 4 medalhas, contra 18 deste ano, obtendo uma grande evolução.

“Quero agradecer ao empenho de cada atleta em nossos treinamentos, elevando o nível técnico e aos pais pelo apoio e incentivo”, finalizou o técnico.

A atleta Adriana Bitiati da AAB ficou entre os 11 nadadores mais eficientes da competição, vencendo as 3 provas na categoria Júnior 2/Sênior, campeã dos 200m medley, 100m costas e 100m peito.

A equipe obteve 2 vitórias no revezamento masculino, categoria juvenil e pódio no revezamento na categoria Júnior 2/Sênior. No feminino foram conquistados 3 títulos no Júnior 2/Sênior.

Essa competição encerra a temporada de inverno da equipe de competição da AAB, agora os atletas já se preparam para as competições na temporada de verão.

