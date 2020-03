Equipe de Judê de Botucatu conquista medalhas em Bauru

No último domingo, 08, foi realizada em Bauru a Copa Mandalite de Judô. O palco do evento foi o Sesi, onde mais de 500 atletas estiveram lutando. A Associação Botucatuense de Judô conquistou 5 ouros no festival.

As medalhas vieram com Ricardo Nogueira Toledo Amando de Barro/ Joaquim Nogueira Toledo Amando de Barros/ Enso Garbuio Basso/ André Tebet Vieira/ Miguel Cornachia.

Ainda houve premiação com 2 medalhas de prata com Ageo Mauricio de Oliveira Neto/ Victor de Souza Ferreira e 4 de bronze com Nataly Vitoria Franco/ Luan Andrade Temer/ Tiago Cezário/ Luiz Felipe Carmello Guimarães.

“Ótimos resultados para a primeira competição do ano por se tratar de um evento de nível alto onde atletas de todo estado se reúnem, vamos trabalhar duro pra que venham mais conquistas”, disse Ageo Mauricio de Oliveira Neto.