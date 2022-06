Equipe botucatuense de Karatê é campeã geral da 3ª Etapa ACAK no interior paulista

Atletas conquistaram 43 medalhas, sendo 10 de ouro, 13 de prata e 20 de bronze

A equipe de Karatê botucatuense do Projeto Impacto Total sagrou-se campeã geral na 3ª Etapa ACAK – 1ª Copa Monte Mor de Karatê, neste domingo, 26, realizado no Ginásio Municipal Durval Gonçalves, na cidade de Monte Mor, interior paulista. O evento contou com a participação de 412 atletas e 47 academias.

O Projeto Impacto Total, conveniada à Prefeitura de Botucatu por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, através do Instituto Sumam, participou com 35 atletas, com idades entre 7 a 60 anos, conquistando 43 medalhas, sendo 10 de ouro, 13 de prata e 20 de bronze.

“Nossa equipe disputou com grandes associações do estado de São Paulo, conquistando o primeiro lugar na classificação geral. Com este resultado Botucatu está em primeiro lugar do Ranking Geral do Estado de São Paulo”, destacou o Sensei Rogério Pires, responsável pela equipe botucatuense.

“O Projeto vem fazendo um importante trabalho nas periferias de Botucatu levando o karatê para todos, e mostrando para as crianças um caminho que elas podem trilhar alcançando seus objetivos não só dentro do karatê mas também fora dele”, completou Sensei Rogério.

