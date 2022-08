Equipe botucatuense de Karatê conquista 5º lugar no ranking paulista

Associação Dojo Kazoku conquistou 17 medalhes no último final de semana.

No último domingo, 21, a Associação Dojo Kazoku de Karatê participou da 29ª Copa Samurai de Karatê Interestilos no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Foram 20 atletas representando Botucatu pelas modalidades Kata em equipes e Kumitê individual.

Com os resultados obtidos, 17 medalhas ao todo, a Associação Dojo Kazoku conquistou o 5º lugar no ranking do Estado de São Paulo pela Federação Paulista de Karatê Interestilos.

A equipe comandada pelo Sensei José Pacheco tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

O próximo desafio da equipe será o 29º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, nos dias 17 e 18 de setembro.

As aulas do Projeto Dojo Kazoku são gratuitas, abertas a toda a população e são realizadas as terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30 (iniciantes) e das 19h30 às 21 horas (não iniciantes) no Barracão de Malha e Bocha do Campo do Inca.

Compartilhe esta notícia