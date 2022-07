Equipe botucatuense de Karatê conquista 20 medalhas no Paulista Interestilos

O projeto Dojo Kazoku recebe apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

No último domingo, 17, 22 atletas botucatuenses do Projeto Social Dojo Kazoku de Karatê representaram Botucatu no 29º Campeonato Paulista de Karatê Interestilos, 2ª Fase.

A competição, organizada pela Federação Paulista (FPKI) e Comissão Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI), foi realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A equipe botucatuense conquistou 20 medalhas, sendo 17 medalhas no Kumitê (luta individual): 9 de bronze, 4 de prata e 4 medalhas de ouro, e no kata equipes feminina e masculina, foram 3 medalhas: 2 de bronze e 1 de prata.

O projeto Dojo Kazoku recebe apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

Coordenado pelo Sensei José Pacheco, atualmente o Dojo atende 120 alunos. As aulas acontecem às terças e quintas feiras, das 18h30 às 21 horas e aos sábados das 9 às 11 horas, no Estádio João Roberto Pilan, Inca.

