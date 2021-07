Equipe botucatuense de Karatê conquista 14 medalhas no Paulista

A equipe botucatuense de Karatê Dojo Kazoku, participou no último domingo, 25, do Campeonato Paulista de Karate Interestilos, organizado pela Confederação Brasileira da modalidade (CBKI).

Ao todo, 15 atletas representaram a Cidade no Kata por Equipes e no Kata Individual. Desses, 14 trouxeram medalhas, sendo 3 de ouro, 1 de prata e 10 de bronze. Todos os medalhistas garantiram vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade.

Os destaques da competição por Botucatu foram os atletas Murilo Santi, Rebeca Stephanny e Thiago Büchler, que venceram suas categorias.

O projeto Dojo Kazoku recebe apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida e é coordenado pelo Sensei Pacheco.