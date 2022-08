Equipe botucatuense de judô fatura 22 medalhas em campeonato regional

Nó último sábado, dia 13, os alunos da Associação Botucatuense de Judô (Judô Raiz) da cidade de Botucatu, federada pela Federação Paulista de judô (FPJ) e Confederação Brasileira de Judô (CBJ), participaram do Campeonato Regional Aspirante no município de Ipaussu.

A equipe participou com 22 atletas. Os judocas botucatuenses fizeram bonito e conquistaram 22 medalhas. Os medalhistas foram classificados e disputarão o Inter Regional que ocorrerá no dia 27 de agosto no município de Martinópolis, lutando pela vaga para o Campeonato Paulista de Judô.

Confira a lista de medalhas

14 ouros conquistadas pelos atletas:

1-Isabella Albuquerque Bartoli

2-Matheus Luiz Fattori

3-Antônio Rosolem de Oliveira

4-Brayan Carneiro Mariano

5-Valentina Thomaz Cirne

6-Kelvin Mendes de Oliveira

7-Isak Alexandre dos Santos Rosa

8-Miller Augusto Alves da Silva

9-Henry Miguel Nunes dos Santos

10-Pedro Henrique Campos

11-Laura Alves Rocha

12-Isadora Lusa Maia Barros

13-Emanuelle Cristini Antônio da Silva

14-Kaio Augusto Alves da Silva

7 pratas conquistadas por:

1-Carlos Eduardo Goes Natale

2-Danilo Augusto Rodrigues Cardoso

3-Mateus Fávero Coelho

4-Pedro Jorge de Oliveira Ribeiro

5-Miguel Rodrigues Messias da Silva

6-Thayla Yamin Santos Rosa

7-Luiz Henrique de Souza da Silva

1 bronze conquistada por:

1-Isaac Mariotto Martins

Agradecemos o apoio de todos os pais e alunos da escola de Judô Raiz e o projeto Nutras.

