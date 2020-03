Em tarde inspirada de Rafael Pin, Palmeiras fica no zero com a Inter de Limeira

O Verdão criou, mas parou nas boas defesas do goleiro adversário

Por Giovanni Luque

Às vezes, algumas decisões dos órgãos que comandam o futebol, seja em âmbito estadual ou em âmbito nacional, são bem complicadas de entender. A desta última rodada, por exemplo, foi uma delas. Enquanto São Paulo x Santos, Corinthians x Ituano e Guarani x Ponte tiveram/terão portões fechados, Inter x Palmeiras e todas outras partidas aconteceram com a presença de torcida. Estranho, não é?

Desde os primeiros minutos, o jogo foi bastante nervoso. Para se ter ideia, foram 7 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos (Airton, da Inter, e Marcos Rocha, do Verdão). Mas, para além disso, o que se viu durante a partida foram muitas reclamações ao árbitro Vinícius Furlan e seus auxiliares, tanto de um lado quanto de outro.

E, na visão dos comentaristas de arbitragem, a comissão, realmente, errou. No 1º tempo, Rony derrubou Airton dentro da área e Furlan não deu pênalti. Mesma situação ocorreu aos 30 do 2º tempo, quando Rony sofreu falta dentro da área, também não marcada. Por último, o árbitro deixou de expulsar Felipe Melo em lance violento na lateral do campo.

Esquecendo da arbitragem, quem mais chegou perto de vencer foi o Alviverde. Luiz Adriano, aos 18 e Bruno Henrique, aos 34, pararam no goleiro Rafael Pin. Na 2ª etapa, Pin brilhou novamente, fazendo difíceis intervenções em chutes de Dudu, Rony e Lucas Lima. Isso tudo sem contar os gols perdidos por Bigode, Rony e a bola que, caprichosamente, bateu na trave após finalização de Dudu.

Com o empate, o time do Palestra Itália continua atrás do Santo André, líder do seu grupo, com 19 pontos. Já a Internacional de Limeira, comandada pelo vitorioso Elano, somou 1 importante ponto na luta para fugir do rebaixamento, chegando a 11 pontos e ficando 3 à frente do Botafogo, 1º time na zona da degola.

Na próxima rodada, o Palmeiras tem clássico diante do Corinthians, na Arena Itaquera. Já a Inter continua jogando em casa, recebendo o Oeste.