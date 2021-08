Em jogo bastante disputado, AAB Futsal empata com o Pulo pela Liga Paulista

Um grande jogo, muito disputado e estudado por ambas equipes. Foi assim a partida entre AAB Futsal e Pulo Futsal, de Campinas, na noite de hoje, em Botucatu, pela Liga Paulista de Futsal 2021. Em duas falhas da Veterana, os visitantes abriram o placar com Tyson e ampliaram com Gafanha, ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, a Botucatuense voltou melhor, e foi para cima, diminuindo a diferença de gols, primeiro com Victor Hugo, e empatando com Mixa. A AAB buscou a vitória e teve chance para isso, porém, o placar final ficou mesmo em 2×2.

Na próxima rodada da Liga, dia 17 de agosto, a Veterana viaja até Limeira para enfrentar os donos da casa, o Brutus Futsal. A partida acontece às 19 horas no Ginásio Vô Lucato.

A AAB Futsal conta com o patrocínio da OSS Pirangi, LTM Chicotes Elétricos Construtora Pacaembu, Faculdade Galileu, Beto Sports, Concreto Imóveis, Sporting Brasil Bet, Fleximed, Construtora Vitta, Marquinho Multimarcas, Supermercado Manzini, Açaí da Barra, Azarias Pinturas e Tempersul. Conta também com o apoio da Panificadora e Confeitaria Bartoli, Gráfica Igral, Casa Torres, Click Motors, Casa Fusco, Pedrinho Materiais para Construção, Nutricionista Keylla Regina da Silva, Rede Beer, MM Multimarcas Eurosoccer, Born’s Store, Conceito Vet Centro Veterinário, Quitanda do Cláudio, Farmácia São Bento, Ferro Velho José Sávio, Das Ruas Street Wear, LCB Metais, Federal Invest, Acha Tudo, Rações Mota, Minas Pedras Marmoraria, Disk Água do Neco, Infinity Distribuidora de Produtos Plásticos, Peixaria Chiquito, Cláudio Beiço e da Prefeitura de Botucatu.

Texto: Marco Magnoni

Fotos: Lucas Machado