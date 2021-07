Futsal feminino de Botucatu perde para Jaú em estreia da Copa Estadual Paulista

Equipe volta a jogar dia 24 contra Pirajuí

Em um jogo difícil, enfrentando a invicta equipe de Jaú, o time de Futsal feminino de Botucatu/Unicesumar marcou 02 gols na estreia da Copa Estadual Paulista. A partida foi realizada no Complexo Esportivo Prof. Osni Bertotti Leme (Araguaia), em Botucatu e fechou com o placar de 06 a 02.

Os gols foram marcados por Bianca Peres e Gil Alves. O próximo confronto acontece dia 24, também em casa, contra Pirajuí, às 19h30. Em virtude da pandemia, a presença do público não será permitida, mas a torcida poderá acompanhar o jogo através das transmissões on-line.

A partida

Recém formado, o time de Jaú se apresentou com atletas fortes, de muita qualidade e que estudaram o jogo de Botucatu, assim como as botucatuenses fizeram.

O primeiro gol saiu apenas com 17 minutos de jogo, para Jaú, graças a um erro de Botucatu. Por conta disso, as donas da casa tiveram que sair e se expor mais, mas o segundo só chegou faltando 1 segundo para acabar o 1º tempo.

Na volta, ambas as equipes utilizaram goleiro linha, o que acabou aumentando a vantagem para Jaú. Porém, Botucatu foi atrás e diminuiu com uma cobrança de falta e com um tiro livre.

Para o treinador de Botucatu, Bruno Soler, talvez o resultado não reflita como foi a partida. “Ambos os times apresentaram-se fortes. Não foi o resultado que queríamos, mas acredito que o nervosismo, a estreia e o alto nível da equipe adversário influenciou para isso”, detalha.

A equipe segue em preparação para o dia 24. “Pirajuí também é uma equipe forte. Nossa última partida oficial antes da pandemia foi contra ela. Será mais um jogo difícil, certamente. Vamos ter que superar as dificuldades para tentar um bom resultado”, expõe.

“Agradecemos a todos os patrocinadores, apoiadores e torcida que esteve conosco on-line nessa estreia. Esperamos por todos no próximo dia 24”, acrescenta.

Proteção a covid – Todas as medidas preventivas serão seguidas antes, durante e depois da partida, inclusive testes.

Saiba mais – Botucatu faz parte do grupo B do Campeonato e disputará mais três jogos nesta fase:

– 31/07 contra Itaí

– 07/08 contra Marília

– 28/08 contra Vera Cruz

As quatro melhores equipes classificam-se para a série ouro. As outras seguem para a série prata.

Esta será a primeira vez que a equipe disputará a Copa, que é uma realização da LDNF.