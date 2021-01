Botucatu terá reunião na Federação Paulista em busca de futebol profissional

Projeto em Botucatu contaria com o apoio do Grupo Caio

Botucatu poderá ter futebol profissional nos próximos anos. Pelo menos esse é o engajamento do Prefeito de Botucatu, Mário Pardini.

A informação foi dada pelo próprio Prefeito no programa ‘Conversa com Cacau’, no Instagram do apresentador Cacau Arbex, na noite desta terça-feira, dia 12.

Durante a conversa sobre Futebol no canal, Pardini disse que terá nos próximos uma reunião na Federação Paulista de Futebol. Ele abordou o assunto quando respondia uma pergunta sobre a inclusão através do esporte.

“Eu tenho um sonho que é trazer o futebol profissional de volta para Botucatu. Tenho uma reunião nos próximos dias na Federação. O Marcelo Ruas (Grupo Caio) vai comigo. É um sonho que a gente vai trabalhar, nem que seja para começar na quarta divisão”, disse Pardini na Live.

A presença do empresário Marcelo Ruas dá a entender que o Grupo Caio entre como financiador ou patrocinador do Projeto.

A vontade de trazer o futebol profissional de volta para Botucatu não é recente. Diversos projetos foram ventilados nas últimas décadas, mas o plano nunca saiu do papel.

Nas décadas de 50 e 60 Associação Atlética Ferroviária e Associação Atlética Botucatuense tiveram participações marcantes nas divisões de acesso. Craques do futebol brasileiro como Zé Maria, Nenê Ganxuma, entre outros, foram revelados em Botucatu.

Atualmente a Federação Paulista tem as seguintes divisões:

-Séria A1

-Série A2

-Série A3

-Segunda divisão

-Ligas inferiores

Na mesma entrevista Pardini deixou claro que existem outros projetos de esporte Profissional. Futebol Feminino, Vôlei e Atletismo foram as modalidades citadas.