Eliminatórias da UEFA: aposte na Betfair

Fique por dentro de como apostar online nas Eliminatórias da Copa do Mundo e saiba as vantagens da Betfair.

Após Alemanha e Dinamarca carimbarem vaga na Copa do Mundo em 2022, mais 10 seleções podem garantir vaga no Mundial da Fifa. Isso porque em novembro, as Eliminatórias da UEFA retornam com as duas rodadas finais (e decisivas) da fase de grupos. Todas as equipes poderão se juntar com o Catar, país-sede da competição, no torneio que os amantes de futebol mais aguardam de quatro em quatro anos. Confira como apostar online na Betfair, descubra as vantagens da plataforma, saiba os favoritos rumo à classificação e fique por dentro dos mercados.

– Por que apostar nas Eliminatórias pela Betfair?

– Como é o bônus de boas-vindas da bolsa?

– O que é trade esportivo

– Seleções para apostar na vaga à Copa

– Mercados para apostar nas Eliminatórias da UEFA

Por que apostar nas Eliminatórias pela Betfair?

Porque hoje, além de ser uma gigante no ramo das apostas esportivas, é sinônimo de segurança, confiabilidade e credibilidade entre seus usuários. E por falar de usuários, ela possui mais de 1 milhão de clientes ativos, o que torna a marca a maior bolsa esportiva do mundo. Afinal, a empresa também trabalha com a modalidade de trade esportivo, na qual você confere em seguida. Além de patrocinar grandes campeonatos e seleções, como é o caso da Libertadores e Seleção Brasileira, a bolsa oferece diversas vantagens. E a principal delas é o seu excelente bônus de boas-vindas.

Como é o bônus de boas-vindas da Betfair?

É um dos mais atrativos entre a concorrência, sem sombra de dúvidas. Clicando aqui, se registrando na plataforma e realizando o primeiro depósito, você terá direito a um excelente bônus de boas-vindas da casa, exclusivo para novos usuários. Contudo, essa espécie de “estímulo” para você começar a apostar só é possível na seção Exchange da página, modalidade focada na prática de trade esportivo.

Mas o que é trade esportivo

Segundo a Escola da Aposta, que oferece um curso de trader esportivo 100% online, a prática nada mais é do que compra e venda de ações. “Em poucas palavras, ser um trader esportivo é comprar ou vender cotações dentro de um evento esportivo usando uma bolsa esportiva. É uma ação semelhante ao trader da bolsa de valores tradicional, que fatura com a variação de preço das ações em um determinado período”.

Ainda conforme a EDA, o trader esportivo “pode garantir lucros de maneira diferente de um apostador comum”. Isso porque “os valores que ele ganhará não dependem apenas do resultado da partida em questão, mas sim das variações das cotações no mercado”.

Seleções para apostar na vaga à Copa

Além do Catar, país-sede da primeira Copa do Mundo da Fifa em solo árabe, outras duas seleções já estão classificadas para o torneio. O que é o caso a tradicional e tetracampeã Alemanha, também tricampeã da Europa e da Dinamarca, campeã europeia uma vez.

E nestas duas rodadas restantes da fase de grupos das Eliminatórias da UEFA, pelo menos mais 10 países poderão carimbar a participação ao Mundial de 2022. Confira a seguir quais são as seleções e o que elas precisam para garantir a vaga para você poder apostar online na Betfair.

– Inglaterra

– Holanda

– Rússia

– Sérvia

– Bélgica

– Portugal

– Suécia

– Itália

– Espanha

– França

Inglaterra

– Pontos: 20

– O que precisa: 1 vitória

– Joga contra: Albânia (12/11) e San Marino (15/11)

Holanda

– Pontos: 19

– O que precisa: 1 vitória e 1 empate

– Joga contra: Montenegro (13/11) e Noruega (16/11)

Rússia

– Pontos: 19

– O que precisa: 1 vitória e 1 empate

– Joga contra: Chipre (11/11) e Croácia (14/11)

Sérvia

– Pontos: 17

– O que precisa: 1 vitória

– Joga contra: Portugal (14/11)

Bélgica

– Pontos: 16

– O que precisa: 1 empate

– Joga contra: Estônia (13/11) e País de Gales (16/11)

Portugal

– Pontos: 16

– O que precisa: 1 vitória e 1 empate

– Joga contra: Irlanda (11/11) e Sérvia (14/11)

Suécia

– Pontos: 15

– O que precisa: 1 vitória e 1 empate

– Joga contra: Geórgia (11/11) e Espanha (14/11)

Itália

– Pontos: 14

– O que precisa: 2 vitórias

– Joga contra: Suíça (12/11) e Irlanda do Norte (15/11)

Espanha

– Pontos: 13

– O que precisa: 2 vitórias

– Joga contra: Grécia (11/11) e Suécia (14/11)

França

– Pontos: 12

– O que precisa: 1 vitória e 1 empate

– Joga contra: Finlândia (13/11) e Bósnia (16/11)

Mercados para apostar Betfair nas Eliminatórias da UEFA

Após saber a pontuação das 10 seleções com mais chances de classificação na próxima rodada das Eliminatórias e ver o que elas precisavam, vamos aos mercados? Abaixo trazemos as cotações da seção “Longo Prazo” da bolsa de apostas, na qual é possível investir nos vencedores e segundo colocados de algumas chaves. Confira a seguir as probabilidades.

Grupo A – Vencedor

– Portugal: 1.11

– Sérvia: 5.5

Grupo C – Vencedor

– Itália: 1.11

– Suíça: 5.5

Grupo E – Segundo lugar

– País de Gales: 1.83

– República Tcheca: 1.83

Grupo F – Segundo lugar

– Escócia: 1.11

– Israel: 5.5

Grupo G – Vencedor

– Holanda: 1.11

– Noruega: 6.5

Grupo G – Segundo lugar

– Noruega: 1.8

– Turquia: 1.8

Grupo H – Vencedor

– Rússia: 1.8

– Croácia: 1.91

Grupo I – Vencedor

– Polônia: 67.0

– Albânia: 251.0

Grupo J – Segundo lugar

– Romênia: 1.44

– Macedônia: 2.88