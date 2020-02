Dudu marca em seu jogo 300º e Palmeiras bate o Guarani por 1 a 0

Além do gol da vitória, Dudu também teve pênalti defendido pelo goleiro

Por Giovanni Luque

​Há, pelo menos, 3 anos, Eduardo Pereira Rodrigues é o jogador mais importante e lúcido do time do Palmeiras. Seja com Roger Machado, Felipão, Mano Menezes ou Luxemburgo, Dudu é dono das melhores marcas da equipe, tanto em número de gols quanto em aparições nas partidas.

​Por diversas capitão do Palmeiras, o “Baixola” possui 70 gols e 73 assistências desde que chegou ao Verdão, em janeiro de 2015. Além disso, em 2018, com o título de campeão brasileiro, Dudu assumiu o posto de maior artilheiro do Palestra Itália no século XXI.

​Ontem, em seu jogo de número 300, o atacante foi, outra vez, protagonista. Tanto positiva quanto negativamente. Em partida válida pela 7ª rodada do Paulistão, o time da capital recebeu o Guarani, querendo vencer para ultrapassar o Santo André e assumir a liderança do grupo B.

​Em relação ao time contra o Mirassol, o técnico Vanderlei Luxemburgo promoveu duas alterações: a entrada de Gabriel Menino, na lateral, no lugar de Mayke; e Bruno Henrique, no meio, no lugar de Patrick de Paula. E a equipe foi bem. Segundo o Footstats, foram 26 finalizações (7 certas) e 450 passes certos, contra só 26 errados.

​As principais oportunidades do time do Allianz Parque saíram dos pés de Luiz Adriano. O atacante teve 3 oportunidades claras, mas não conseguiu marcar, parando ou na trave ou no goleiro adversário.

​O único que balançou as redes foi Dudu, aos 26 da 1ª etapa. O homenageado da noite recebeu passe de Willian e marcou o gol da partida. No 2º tempo, na chance que teve de marcar o 2º, viu seu pênalti ser defendido pelo bom goleiro Jefferson Paulino. Noite de festa e comemoração pros palmeirenses, que viram seu ídolo fazer 300 jogos e seu time assumir a liderança do grupo B.

​Na próxima partida, o Palmeiras enfrenta o Santos, no Pacaembu, querendo manter sua boa sequência. Já o Guarani, ainda líder do grupo do Corinthians, recebe o Água Santa, em Campinas.