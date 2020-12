Depois de 46 anos, campo da Vila São Luís não terá o jogo Preto x Branco

Depois de 46 anos de tradição, em 2020 não será realizado o jogo Preto x Branco da Vila São Luis, em Botucatu. Os organizadores divulgaram nesta semana que decidiram não realizar a partida, em virtude da pandemia de coronavírus. Veja a nota assinada pelos organizadores Zé Fernandes e Dirceu Rodrigues:

“Nós, organizadores do tradicional jogo PretoXBranco que sempre ocorreu no final de ano, acatando as medidas de segurança e acompanhando os protocolos de saúde em prevenção a COVID-19, não realizaremos a edição 2020. Em nome de todos os envolvidos nesses 46 anos do Evento agradecemos aos patrocinadores e voluntários que sempre colaboraram para esse momento de encontros e diversão acontecesse. Desejamos que em breve tudo isso passe e possamos estar juntos novamente. Boas Festas e um Feliz 2021!”.