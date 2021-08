Delegação da AAB Futsal realiza visita ao Projeto Social “Cidadão do Futuro Monte Mor”

Após conhecer o Projeto Social do CDHU, foi a vez da delegação da AAB Futsal visitar o Projeto Social do Monte Mor, mais um que mantido através da parceria entre o clube e a Prefeitura de Botucatu. A visita aconteceu na última segunda-feira e contou com a presença de atletas, comissão técnica e parte da diretoria da equipe.

O “Projeto Cidadão do Futuro Monte Mor”, existe há 5 anos e atende cerca de 180 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos do Monte Mor e bairros adjacentes. No projeto, os alunos recebem recreação e aulas de futsal e futebol de profissionais da Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida.

Na oportunidade, as crianças atendidas puderam interagir e conversar com nossa equipe e conhecer um pouco do que é ser atleta profissional, o que é o sonho de muitos deles. Tudo isso regado a muita diversão, refrigerante, lanches, pipoca e doces.

Ricardo Teixeira, idealizador e responsável pelo projeto, falou sobre seu sonho em ajudar a transformar a vida das crianças. “Sonhei um dia em doar um pouco do meu tempo e do meu pouco dinheiro para melhorar e até mudar a trajetória de vida dessa garotada. Através dessa parceria entre projeto, Prefeitura e AAB, aos poucos vamos conseguindo. O projeto se transformou em uma importante ferramenta para unir pessoas e ensinar para essas crianças, o caminho do bem, e com isso vamos criando grandes cidadãos do futuro”.

Quem se interessar em conhecer e ajudar o projeto, pode entrar em contato com o próprio Ricardo através do fone: (14) 99760-4762.

