Corrida ‘Botucatu 167 Anos Luz’ está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a Corrida 167 Anos Luz Botucatu, em comemoração ao aniversário do município. As inscrições seguem até o dia 22 de abril ou até completar a limitação máxima de mil participantes.

A Corrida, que é realizada em Botucatu desde 2009, será realizada no dia 1º de maio, domingo, com largada às 8 horas, na Avenida Dom Lúcio, em frente à Pinacoteca Fórum das Artes.

O percurso da prova terá 5,1 quilômetros e passará pelas Avenidas Dom Lúcio e Pedretti Neto, ruas do bairro Cecap, até retornar à Pinacoteca. Haverá também a Corrida Kids, com largada após encerramento da Corrida Geral.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.runnerbrasil.com.br e o primeiro lote tem custo de R$ 60,00 por participante. O atleta ganhará um kit com camiseta, número de inscrição e chip, que fará a contagem de tempo. Todos os participantes receberão medalha de participação do evento e os primeiros colocados serão premiados conforme o regulamento.

As Equipes poderão se beneficiar de uma inscrição gratuita a cada 10 (dez) inscritos. Dessa forma, em um grupo de 10 inscritos, 1 participante tem a inscrição realizada gratuitamente. Os grupos interessados deverão entrar em contato com a Organização pelo e-mail: [email protected] para orientação e procedimentos.

O evento é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida. O regulamento, link para inscrição e mapa do percurso estão disponíveis no site: www.runnerbrasil.com.br

