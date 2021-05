Conmebol anuncia que Brasil será sede da Copa América de 2021

A Conmebol anunciou na manhã desta sexta-feira que a Copa América 2021 acontecerá no Brasil. A competição de seleções estava sem sede após Argentina e Colômbia desistirem de realizar o evento, que acontecerá entre 13 de junho e 10 de julho.

“A Conmebol Copa América 2021 será disputada no Brasil! As datas de início e término do torneio estão confirmadas. Os locais e os jogos serão informados nas próximas horas. O torneio de seleções mais antigo do mundo fará vibrar todo o continente!”, escreveu a estidade ao anunciar a mudança em suas redes sociais.

No último dia 20, a Conmebol resolveu retirar a competição da Colômbia por conta dos violentos confrontos e protestos que vêm ocorrendo em meio à reforma previdenciária do país. Na época, o Governo do país pediu que a competição fosse adiada. O órgão sul-americano rejeitou imediatamente o pedido e anunciou que a Argentina assumiria todo o torneio.

Já no último domingo, o ministro do Interior da Argentina, Eduardo Pedro, afirmou que a situação sanitária local, em meio à pandemia do novo coronavírus, torna “muito difícil” a realização do torneio. No sábado, o país iniciou nove dias de quarentena total, enquanto registra média diária sem precedentes de 30 mil infecções e quase 500 mortes, com o sistema de saúde no limite. Logo depois, a Conmebol anunciou a suspensão da competição na Argentina.

A seleção brasileira está no Grupo A da competição, juntamente com Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. A estreia está marcada para o dia 14 de junho, às 20h (de Brasília).

Fonte: Yahoo Notícias