Conheça quais são os favoritos ao título da Copa do Mundo em 2022

Em contagem regressiva para a Copa do Mundo em 2022, conheça quais são as seleções favoritas para ganhar o título do maior evento de futebol do mundo.

A Copa do Mundo 2022 terá sua abertura no dia 20 de novembro, com a disputa entre Catar e Equador no estádio Al Bayt. Os brasileiros podem assistir ao jogo de abertura da copa às 13h pelo horário de Brasília.

Diante disso, muitas expectativas são lançadas para esse evento, o maior do mundo e o mais importante para os amantes de futebol.

Quais são as seleções favoritas ao título da Copa do Mundo 2022

Enquanto se aguarda o início da Copa do Mundo no Catar, especulações e apostas se tornam recorrentes entre o público futebolístico. Veja a seguir quais são as seleções favoritas ao título para a Copa do Mundo em 2022.

Brasil

O Brasil é a seleção favorita para a Copa do Mundo no Catar, segundo sites de esportes e pesquisas, nossa seleção está no topo da lista do ranking de favoritismo.

A seleção brasileira já possui 5 títulos em Copas do Mundo, sendo campeã nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e em 2002 contra a Alemanha.

Em 2018 na Copa Mundial da Rússia a seleção acabou sendo eliminada pela Bélgica pelo placar de 2 a 1.

Inglaterra

Outra seleção favorita da Copa do Mundo é a Inglaterra, que teve um ótimo desempenho nas Eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA.

Os ingleses disputaram 10 jogos, tiveram 2 empates e 8 vitórias, com um saldo de 39 gols marcados e 3 sofridos ao longo da performance de todas as disputas.

Atualmente a seleção possui um título de Copa do Mundo para sua lista, sendo este, um dos motivos para conquistar o bicampeonato neste final de ano de 2022.

França

A terceira favorita da Copa é a seleção da França, última campeã da Copa do Mundo da Rússia, vencendo a Croácia por 4 a 2.

Após o bicampeonato, a expectativa é que a França repita o mesmo desempenho do último campeonato, contando com jogadores do elenco de 2018, como do jogador Kylian Mbappé de 23 anos que atualmente joga no PSG em companhia com o jogador brasileiro Neymar.

Mesmo que os franceses não tiveram um bom desempenho na Liga das Nações, o que tudo indica é que a seleção da França será uma das favoritas para o título mundial.

Argentina

A Argentina superou a Itália que perdeu de 1 a 0 para a Macedônia do Norte durante a repescagem europeia para a Copa do Mundo no Catar.

Com uma goleada de 5 gols de Messi sobre a Estônia nas eliminatórias, a seleção do Eterno Maradona é mais uma favorita ao título da Copa do Mundo de Futebol no Qatar.

Saiba que a seleção da Argentina já venceu duas copas uma em 1978 e outra em 1986 e já foi vice-campeã 3 vezes, uma em 1930, 1990 e a última em 2014.

Portugal

Após as vitórias boas sobre a República Tcheca (2×0) e Suíça (1×0), Portugal também ocupa o lugar entre as seleções preferidas para ganhar o mundial.

Atualmente, a “Selecção das Quinas” como é conhecida em seu país, não possui título de copa do mundo.

O melhor desempenho da seleção Portuguesa de Cristiano Ronaldo em mundiais foi em 1966 com o terceiro lugar no campeonato.

Alemanha

Já a Alemanha, nossa fraqueza depois do 7×1 em 2014, possui atualmente 4 títulos em Copas do Mundo de Futebol.

Sendo assim, a seleção é uma das favoritas ao título devido ao desempenho dos seus jogadores de classe mundial como o capitão, o goleiro Manuel Neuer do Bayern de Munique, Joshua Kimmich e Leon Goretzka também do mesmo clube.

Para se divertir torcendo para o seu favorito para a Copa do Mundo 2022

