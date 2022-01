Como posso apostar no futebol brasileiro na 20bet?

Todo brasileiro cresce sabendo que o futebol é uma paixão nacional, praticamente onipresente nos quatro cantos do Brasil. Desse modo, é claro que quando o assunto é apostas esportivas, o futebol tem destaque entre os apostadores nacionais, tanto amadores, quanto profissionais.

Por isso, casas de apostas como a 20Bet Brasil, que possuem o Futebol como foco principal são tão populares em território nacional. Neste artigo, iremos te ensinar como usar a plataforma da 20Bet Brasil para apostar no futebol brasileiro, e lucrar bastante enquanto assiste às partidas do seu time do coração. Confira abaixo:

Sobre a 20Bet

A 20Bet é uma casa de apostas virtual, com poucos anos de carreira, tendo sido aberta em 2020. Embora seja uma novata no mercado, a casa conta com as licenças de Curaçao e Kahnawake (canadense) para operar, além de ser uma das melhores casas de apostas internacionais que atuam no Brasil.

Com odds relativamente altas, quando comparadas às de outras casas de apostas no mercado, a 20Bet se dedica em disponibilizar o maior número possível de partidas de futebol possível, tendo praticamente todos os eventos dos principais campeonatos brasileiros disponibilizados para apostas em sua plataforma, como por exemplo o Brasileirão, Copa do Brasil e os campeonatos regionais.

Para os jogadores que chegam na plataforma, ainda é possível receber um bônus de boas vindas de até R$600, perfeito para que você comece a faturar alto na casa de apostas.

Cadastrando-se na 20Bet

Para que você comece a aproveitar todos os eventos do futebol brasileiro que a 20Bet tem a oferecer, é necessário realizar seu cadastro no site. Confira a seguir um passo-a-passo de como se cadastrar na plataforma:

Recomendamos realizar este processo em um computador;

Acesse o site da 20Bet;

Na página inicial, clique no botão laranja “Cadastre-se”, que se encontra no canto superior direito;

Uma nova tela abrirá para você, escolha qual oferta de bônus de boas-vindas você gostaria de receber, para apostas esportivas selecione “Esportes”. Só é possível escolher uma das duas opções, uma vez que a casa limita esta oferta a uma por pessoa, e o bônus esportivo não pode ser usado para jogos de cassino, e vice-versa;

Escolha o país em que está localizado, seu e-mail e a senha que gostaria de utilizar na plataforma. Clique no botão verde “Avançar para o passo 2”;

Escolha a moeda que quer utilizar para suas apostas (para real, escolha BRL), informe seu nome e sobrenome, seu gênero e data de nascimento. Clique no botão verde “Avançar para o passo 3”;

Insira seu endereço com número da residência, CEP, cidade e número de telefone celular com DDD. Leia os Termos e Condições da casa, e, caso aceite, clique no botão verde “Enviar”.

Pronto, agora falta pouco para que você possa começar a apostar na 20Bet. Antes é necessário que seja feito um depósito na plataforma. É com ele que você poderá começar a criar Cupons de Apostas e formalizar os seus palpites.

Para receber o seu bônus de boas-vindas de 100%, limitado a R$600, é necessário que esse primeiro depósito seja acima de R$60. Para cada R$1, até R$600, a casa irá depositar outro. Fique atento aos termos desta promoção para que possa aproveitar ao máximo este presente.

Fazendo sua primeira aposta 20Bet

Apostar na 20Bet é muito simples, pois todo o site é muito intuitivo e fácil de navegar. Para realizar sua primeira aposta na casa, antes é necessário ter se cadastrado e realizado o seu primeiro depósito, como já citado acima.

Já em sua conta, escolha um dos eventos disponibilizados pela casa em sua página inicial ou então pesquise a partida em que quer apostar pelo campo de buscas, que se encontra no canto superior esquerdo.

É possível realizar suas apostas de modo rápido apenas selecionando as odds que a casa disponibiliza na listagem de eventos. Entre elas, estão as opções mais comuns, como cotações de quem será o ganhador da partida, empate, handicap e diferença de gols.

Caso não queira nenhuma destas opções, clique em cima do nome dos times que se enfrentam. Isso irá levá-lo a uma página com todo o mercado de apostas disponível para essas partidas. Nela você também pode conferir estatísticas da partida e acompanhar todos os lances do evento no infográfico que a casa disponibiliza no canto superior direito.

Ao selecionar qualquer odd, no canto esquerdo irá aparecer o Bilhete de Apostas. Nele é possível criar apostas Simples (Single) e Múltiplas. Após escolher uma odd, insira qual valor quer investir nesse palpite e confirme a transação, clicando no botão laranja abaixo do valor inserido.

Pronto. Você já está apto a começar a lucrar com as partidas do futebol brasileiro geridas pela https://www.cbf.com.br/ na 20Bet Brasil. Mas saiba que também é possível realizar apostas esportivas na casa em outros esportes tradicionais e até e-Sports, como League of Legends e Dota 2.

A 20Bet também possui um aplicativo para celulares e tablets, tanto Android quanto iOS, que pode ser baixado diretamente pelo seu site. Não deixe de conhecer esta oportunidade de apostar e ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo.

