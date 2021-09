Alguns critérios são fundamentais para entender como iniciar nas apostas esportivas e no processo de investir em apostas. O mais central de todos é saber onde colocar seus investimentos. Isso porque os sites são como bancos. Onde você terá benefícios e segurança dependendo de como cada um funciona.

Para saber sobre eles você precisa sempre de um site confiável ou de uma plataforma que ofereça resenhas. Sim, com um descritivo das vantagens e com todas as dúvidas mais comuns. Por exemplo, a que mais é questionada seria se uma casa de apostas X é confiável.

Mas este é somente um dos primeiros passos, outros tantos serão necessários. Vejamos a seguir uma lista do que precisa estar atento para começar seus palpites nas melhores bancas de aposta online!

Como apostar de maneira correta?

Tudo nessa vida possui uma lista de o que fazer antes de iniciar algo. Não muito diferente, as apostas também adquiriram ao longo do tempo um passo-a-passo inicial antes de qualquer palpite ser gerado. Até mesmo antes de ser efetuado seu primeiro depósito no site. Isso porque é preciso ter em mente que as apostas são um investimento. Logo, será preciso ter muita atenção antes de jogar. Vejamos a seguir uma listinha que você pode se guiar antes de começar:

Guia inicial para começar nas apostas online

– Ter dinheiro para investir – Pode parecer bobagem mas muitas pessoas escolhem entrar nos jogos para duplicar o que já têm. No entanto, esse valor deve ser de uma origem que não lhe fará falta

– Defina suas metas iniciais – Isso envolve tanto o dinheiro que quer investir quanto o tempo que quer gastar nas apostas. Tenha em mente não o quanto quer ganhar mas o quanto pode perder e um valor máximo de apostas.

– Conhecer o site – Além de saber quais sites você precisa fazer suas pesquisas. Como já comentamos, procure em resenhas e também utilize bônus de boas vindas para testar as funcionalidades e saber o quanto estará disponível dos recursos.

– Aprenda a apostar – Existem pessoas que ficam uma vida inteira para poder entender o que fazer nas apostas. Porém, sempre é possível encontrar gente que te ensine. Procure Blog, canais no youtube, grupos de discussão e até nas redes sociais, dicas de apostas de quem conhece. Obviamente precisa ser criterioso e que seja alguém de confiança no mercado.

– Descubra a linguagem da aposta – Coisas como Lay, Back, Controle emocional, Apostas múltiplas, Trader, punter, Stake aposta. Tudo isso envolve os mecanismos para apostar e você precisa entender o que é e como jogar com eles.

– Saiba quando parar – Isso é fundamental para quem está começando, afinal vai ser preciso muita paciência e tempo até começar a vir retornos. Por isso, continue com suas estratégias e bons métodos.

– Anote o seu progresso – Sim, nessa fase inicial você está testando tudo, por isso, anote o que você está fazendo. Desde estratégias até os valores, casas de apostas e as melhores cotações para seu jogo.

Qual melhor banca de aposta online?

Esse passo é muito importante de se ter em mente. Afinal não há uma melhor casa de aposta, mas sim casas que são confiáveis. Para isso, vamos deixar abaixo as que mais confiamos no mercado. Lembrando que essa avaliação é baseada em segurança, prestígio da casa, melhores cotações e por último os melhores Bônus do mercado. Afinal, você vai querer esse bônus para poder testar mais e mais. Vejamos:

Betmasters

Uma das casas recém chegada e que vem com tudo para conquistar novos e antigos jogadores é a Betmaster. Com um histórico imbatível na europa, tendo já anos de prática e confiança, você pode querer crescer junto com o site no mercado Brasileiro.

Além disso, terá Cassino, apostas esportivas e um jogo super incrível chamado Aviator. Nele deve indicar até quanto subirá o avião e render altos retornos.

Pokerstars

Se quer jogar tudo o que imagina pode ser na Pokerstars, mas se quer começar a apostar em Poker, não tem outro lugar melhor. Para apostas em poker aqui é o lugar mais indicado, sem falar que o site tem muitas vantagens.

Por exemplo, a escola para novos jogadores. Lá poderá aprender do 0 tudo o que um grande apostador do jogo sabe e você ainda não.

Leovegas

O melhor lugar para jogos de Slot sem dúvida é a Leovegas. O site do Leão te dá uma quantidade tão grande de jogos que você vai ter dificuldade de escolher para onde ir. Mas não é só isso! A casa conta com um cassino completo e os melhores jogos de cassino. Sem falar em apostas esportivas e jogos ao vivo. Confira mais acessando o Leovegas.

Agora é sua vez faça seu check list, assinale todos os campos com um X e escolha o site perfeito. Mas se quiser pode testar todos também. A grande maioria possui Bônus de boas vindas e esses 3 não podem ficar de fora. Acesse e ganhe Bônus exclusivos. Boa Diversão!