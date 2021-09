Como apostar no Brasileirão 2021 na Betfair

Mais da metade do Campeonato Brasileiro de 2021 já se passou, mas ainda dá tempo para qualquer apostador conseguir um bom lucro apostando no campeonato na Betfair ou em qualquer outro site de apostas esportivas de sua preferência.

Para faturar com seu palpite no principal torneio de futebol basta estudar bem o que aconteceu até aqui para entender o que está por vir. Aí é só na Betfair entrar em sua conta e fazer suas apostas.

O Brasileirão 2021 irá se estender até o início do mês de dezembro, mais precisamente no fim de semana do dia 5. Passada metade da temporada do Campeonato Brasileiro ele pode ser traduzido nos seguintes números para quem quer apostar:

Aposta no Flamengo no Brasileirão 2021

Flamengo é a equipe com mais gols

Por conta de sua participação na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América, além de ser a equipe que mais cede jogadores para a Seleção Brasileira a cada convocação do time canarinho, o Flamengo disputou apenas 17 jogos até aqui.

Mesmo assim, pode se orgulhar de ser a equipe com o melhor ataque da competição com 35 gols marcados, média de mais de 2 gols por partida. Para quem sabe o que significa jogo abaixo de 2.5 é um time para estar de olho!

Na sequência aparecem o Atlético-MG e o Red Bull Bragantino, que já marcaram 29 gols em 19 partidas, o que os dá uma média de 1,53 gols marcados por jogo.

Na outra ponta da tabela aparece o Sport, que ostenta o título de pior ataque da era dos pontos corridos do Brasileirão.

O Leão marcou apenas 8 gols marcados em 20 jogos disputados, o que dá ao clube a triste média de 0,4 gols marcados por jogo.

O número fica ainda mais assustador quando pensamos que Gilberto do Bahia, Bruno Henrique do Flamengo e Edenílson do Internacional são os artilheiros do Brasileirão e sozinhos marcaram 8 gols cada.

Jogar no mercado de Over/Under

Média de gols marcados é menor do que em 2020

Se considerarmos apenas os primeiros 180 jogos disputados no Brasileirão de 2021 temos uma média de 2,2 gols marcados por partida. Essa é uma ligeira queda de compararmos com o Campeonato Brasileiro passado, que com o mesmo número de partidas disputadas trazia a média de 2,4 gols por jogo.

A média de gols menor dessa temporada pode ser explicada tanto pelo desempenho do Sport, que puxa os números para baixo, quanto pelo desempenho ruim de equipes tradicionais como São Paulo e Grêmio.

O Tricolor Gaúcho tem a segunda pior média de gols do torneio com 0,78 gols marcados por partida, enquanto o Tricolor Paulista vem logo na sequência com a média ligeiramente superior de 0,79 gols marcados a cada jogo.

Entre os jogadores a média de gols que mais impressiona é a de Gabriel Barboza, o Gabigol. O atacante entrou poucas vezes em campo pelo Brasileirão, com apenas 6 jogos disputados. Mesmo assim persegue de perto aos artilheiros com 6 gols marcados, média de um por partida.

O time que sofre mais gols

Bahia tem a pior defesa do campeonato

Se os ataques estão funcionando de maneira irregular, o mesmo pode ser dito das defesas. A média de gols marcados só não é menor porque algumas equipes podem ostentar o título incômodo de defesas mais vazadas dos últimos anos.

É o caso, por exemplo, do Bahia que até aqui já sofreu 32 gols em apenas 20 jogos, média de 1,6 gols sofridos por partida. O número é exatamente igual ao da Chapecoense, que faz uma campanha para ser esquecida nesse Brasileirão.

A equipe catarinense demorou nada menos do que 20 rodadas para conquistar a sua primeira vitória e bateu o recorde negativo de seu companheiro de Santa Catarina Avaí, que demorou 17 rodadas para vencer a primeira partida em 2019.

O time verde da Arena Condá tem até aqui 10 pontos conquistados em 20 partidas, um aproveitamento de 16,7% dos pontos disputados. É muito parecido com a pior campanha da história dos pontos corridos, com o América-RN de 2007 que conquistou apenas 15% dos pontos disputados.

A campanha do time foi tão ruim que o América acabou rebaixado na 31ª rodada, ainda no mês de outubro.

Como apostar no futuro campeão brasileiro

Como estão as odds para o campeão na Betfair Brasil?

Fazer uma aposta na Betfair tentando prever o campeão de um torneio é a chamada “aposta de longo prazo”, já que somente no final da competição o jogador poderá saber se o seu palpite foi bom ou não.

Para a Betfair Brasil mesmo com o Atlético-MG líder disparado da competição é o Flamengo quem aparece como o grande favorito para ficar com o título, com uma odd de 1.8 contra 2.1 do Galo. Um título de qualquer outra equipe parece irreal nesse momento, já que somente o Palmeiras com a odd de 17.0 traz uma probabilidade abaixo dos 100.0.

As odds da Betfair são calculadas por método próprio e diferem do que dizem os matemáticos da UFMG, que apontam o Atlético-MG com 65,4% de chances de título contra 22,4% do Flamengo e 6,9% do Palmeiras.