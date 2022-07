Com seleção júnior, judocas do Sesi-SP disputam Copa Europeia Sub-21 na Hungria

Quatro atletas do Sesi Botucatu marcarão presença na competição que será a última parada antes do Campeonato Mundial Júnior

Integrando a seleção brasileira júnior, os judocas Guilherme Morais, Vinicius Ardina, Michel Augusto e Giovana Galkowski, da equipe de Rendimento do Sesi-SP sediada no Sesi Botucatu, disputarão a Copa Europeia Sub-21 em Paks, na Hungria, neste final de semana.

O evento distribuirá importantes pontos para o ranking nacional e mundial, sendo a última competição antes do Campeonato Mundial Júnior, que acontecerá entre os dias 10 e 14 de agosto, em Guayaquil, no Equador. Todos bem colocados nos rankings de suas categorias – Guilherme é o líder, Giovana e Vinicius ocupam a 2ª posição e Michel a terceira -, os quatro atletas do Sesi-SP têm grandes chances de convocação ao Mundial.

A Copa Europeia de Paks distribui 100 pontos ao campeão de cada categoria, 60 aos segundos colocados e 40 aos terceiros no ranking mundial sub-21. O Brasil contará com 38 judocas na competição, sendo 21 homens e 17 mulheres.

No sábado, 16, primeiro dia de competição, lutam as categorias 63kg, 70kg, 78kg e +78kg (feminino) e 60kg, 66kg e 70kg (masculino). Já no domingo, lutam 48kg, 52kg e 57kg (feminino) e 81kg, 90kg, 100kg e +100kg (masculino).

A transmissão ao vivo será pelo site da União Europeia de Judô em [Hungria.docx]eju.net. Em ambos os dias, as preliminares começarão às 4h (horário de Brasília). O bloco final acontecerá logo depois, mas a organização ainda não divulgou o horário. O Twitter oficial da CBJ (@JudoCBJ) fará a cobertura ao vivo das disputas por medalhas.

Neste ano, a equipe sub-21 participou de dois campeonatos internacionais e conquistou ótimos resultados. O primeiro, que foi o Pan-Americano de Lima, rendeu 16 medalhas individuais e o título por equipes. O segundo, que foi a Copa Europeia de Graz, na Áustria, trouxe quatro medalhas e o quarto lugar no quadro geral.

Compartilhe esta notícia