Com novidades, elenco da AAB Futsal se reapresenta para temporada 2020

Aconteceu na última segunda, 3, a reapresentação do elenco profissional da Veterana para a temporada 2020. A reapresentação serviu para que a Coordenação e a Comissão Técnica da equipe batessem um papo com o elenco, apresentando a forma de trabalho que será utilizada na temporada, os campeonatos a serem disputados, bem como os objetivos para o ano.

Com algumas caras novas e outros velhos conhecidos, a equipe contará com 17 atletas e 10 membros da Comissão Técnica (técnico, auxiliar, treinador de goleiros, dois preparadores físicos, dois fisioterapeutas e dois roupeiros), além de toda estrutura do clube que fica à disposição dos atletas.

A base do elenco foi mantida, e ao todo foram quatro contratações, todas pontuais para suprir as necessidades da equipe. Foram elas: Dú Assis, Thiago Inácio, Vitor Tonon (Vitinho) e Henrique Ribeiro (Grilo). Também foi promovida a efetivação do atleta Lucas Rodrigues, que vem da base da AAB e agora integrará a equipe profissional.

Luiz Henrique de Paula, o Tutu, técnico da AAB, comentou sobre a montagem do elenco e os objetivos para a temporada. “Estamos muito animados para a volta ao trabalho efetivo dentro de quadra. Passamos o final de 2019 e o começo de 2020 estudando e trabalhando para reforçar a equipe e fazer a manutenção da base que tínhamos. O objetivo foi montar uma equipe ainda mais competitiva que a do ano passado, e poder competir de igual com as grandes equipes do Estado. A promessa que fica é que empenho e trabalho não vão faltar. Esperamos fazer uma grande temporada”, comentou.

Tutu também falou sobre a participação da torcida antes mesmo da reapresentação da equipe. “Importante ressaltar a participação da nossa torcida já nesse período de “pré-temporada”, que a cada anúncio fosse de renovação ou contratação de algum atleta, já se mostrava ansiosa e empolgada com a temporada”, comemorou.

Quem também falou sobre as expectativas para a temporada foi Milton Zanqueta, o Miltinho, Coordenador da Equipe. “Trabalhamos bastante para manter nossa base e fazer contratações pontuais para a equipe. Além disso, estamos aproveitando os garotos da base da AAB no time principal. Fizemos uma boa temporada em 2019 e nosso objetivo firmar ainda mais nosso projeto no cenário Estadual e fechar 2020 com grandes resultados”, disse.

A AAB Futsal conta com o patrocínio da Caio Induscar, Cerveja Nobre Belco, Proeste Botucatu, Faculdade Galileu – Botucatu, Beto Sport’s, Organização Social da Saúde Pirangi, LTM Chicotes Elétricos, Concreto Imóveis Botucatu, Panificadora e Confeitaria Bartoli, Quitanda Dona Marina, BodyCenter Suplementos, Gráfica Igral, Garcia Móveis e Colchões e com o apoio da Prefeitura de Botucatu.

Confira o elenco e comissão técnica completa da Veterana para 2020

Rodrigo Deléo (Goleiro)

Jackson Ryan (Goleiro)

Eduardo de Assis (Goleiro)

Giovani Luque (Goleiro)

Thiago Inácio (beque/ala)

Júlio Chaló (beque)

Edson Arruda – Mixa (beque/ala)

Vitor Tonon – Vitinho (ala direita)

Cristian Braga (ala direita)

Erivaldo Tavares – Eri (ala direita)

Gustavo Laposta – Gustavinho (ala esquerdo)

Henrique Ribeiro – Grilo (ala esquerdo)

Lucas Rodrigues – Pirulito (ala esquerdo)

Gustavo Arruda (ala esquerdo)

Matheus Tota – Totinha (pivô/ala)

Murilo Marcos – Buiu (Pivô)

Felipe Romão – Pelé (Pivô)

Luiz Henrique de Paula (Técnico)

Vinicius Leonardo Castro Machado (Auxiliar Téc.)

Fabio Garcia Macedo (Preparador Físico)

Sidinei Luan Lopes (Preparador Físico e Analista de Desempenho)

Renato Ribeiro Fiorentini Magro (Preparador de Goleiro)

Alexandre Dos Santos (Fisioterapeuta)

Murilo Colino Tancler (Fisioterapeuta)

Adriano Correia Da Silva (Roupeiro)

Gilmar Aparecido Florêncio (Roupeiro)

Milton Aparecido Zanquetta (Coordenador)