Com atletas do Sesi-SP, Botucatu é campeã no judô dos Jogos Regionais

Representada por atletas da equipe de Rendimento do Sesi Botucatu, cidade foi campeã geral da modalidade na competição

Os judocas do time de Rendimento do Sesi-SP, sediado no Sesi Botucatu, representaram a equipe de Botucatu e ajudaram a cidade a conquistar o título de campeã geral da modalidade nos Jogos Regionais disputados em Amparo (SP), no último final de semana.

Além disso, com o resultado a equipe também carimbou a classificação aos Jogos Abertos do Interior, que serão disputados, em outubro, em São Sebastião. Representando Botucatu na competição regional, os atletas conquistaram cinco ouros, duas pratas e dois bronzes.

Foram medalhistas de ouro Lucas Antonelli (-66kg), Luan de Almeida (-73kg), Caio Barbosa (-81kg) e Alan Ferreira, que ganhou na até 90kg e no Absoluto masculino. As pratas vieram nas disputas por equipes e no kata e os bronzes com Gustavo Gomes (-60kg) e Marcos Aurélio (-100kg).

