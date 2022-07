Clássico do interior: equipes de Futsal dos anos 90 da AAB e Tejusa farão amistoso neste sábado, 23

Um clássico do Futsal no interior. Neste sábado, dia 23, a equipe da AAB nos anos 90, chamada na época de “Meninos de Ouro da AAB”, irá enfrentar em partida amistosa a equipe do Tejusa, da cidade de Indaiatuba.

O jogo terá início às 10h, no Ginásio 1 da AAB. Atletas das equipes nos anos de 1994 a 1998, unidos pela grande amizade, irão relembrar momentos marcantes dos confrontos dessa época.

Na década de 90 os times eram grandes rivais nas competições paulistas, mas hoje somam boas lembranças e amizade.

“Quando surgiu a ideia, conversamos com ex-jogadores da equipe do Tejusa, que aceitaram de primeira. Será uma partida para podermos relembrar as histórias, rever amigos e confraternizarmos após o jogo”, disse Índio, organizador do evento.

Muitos destes jogadores passaram por diversas equipes nacionais e internacionais. Alguns deles defenderam a seleção brasileira e de outros países.

A entrada será franca para todos que quiserem acompanhar no Ginásio 1 da AAB. A equipe do “Esporte em Destaque”, fará a transmissão ao vivo em sua página no Facebook.

“Acho que o mais importante é o exemplo de reviver momentos especiais e conservar as amizades. Esperamos também reencontrar a nossa torcida amada, gritando ´Associação´”, finalizou Índio.

Confira os jogadores da AAB para o amistoso:

Time 1:

Buzuca, Tiago, Boquinha, Lucas, Tilico, Calzinho, Nikinha, Tostão e Chanel

Time 2:

Lombriga, Léo, Índio, Gú Arbex, Rodrigão, Buiú, Murilo, Dú, Neto, Cesão, Nivaldo, Pelé e Jassa.

O amistoso tem o apoio da Faculdade Unibr, Clau’s Sports e SR Bets

Compareça para rever os “Meninos de Ouro da AAB”.

Abaixo imagens de reportagens exibidas pelo Jornal Diário da Serra (arquivo Gú Arbex)





Compartilhe esta notícia